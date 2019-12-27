Разъяренные быки. Сможет ли клуб с десятилетней историей выиграть чемпионат Германии

“Herbst, как? Это действительно существует?”. Команда, выигравшая первый круг чемпионата Германии, не получает никакой официальной награды, да и забавно, что “осеннее чемпионство” (Herbstmeisterschaft) “вручается” за несколько дней до Рождества. Однако эта традиция существует и о ней не знал американский хавбек “РБ Лейпциг” Тайлер Адамс. Его ответ показателен и символизирует то, что собой представляет “РБ Лейпциг”. Это новая сила в немецком футболе, клуб, который не собирается с кем-то считаться, и, с точки зрения его критиков, плюет на традиции немецкого футбола. “Бавария” и “Боруссия” Дортмунд, самые что ни есть традиционные немецкие команды, выигрывали первый круг Бундеслиги в последних девяти сезонах. В 2009 году это сделал “Байер” Леверкузен. “РБ Лейпциг” в то время было всего несколько месяцев и он играл в пятой лиге.

В первом круге “Лейпциг” показал себя как самая стабильная и сбалансированная команда чемпионата. “Быки” набрали больше всех очков, выиграли больше всех матчей (вместе с Гладбахом), забили больше всех голов и имеют третью защиту в лиге (после “Вольфсбурга” и “Боруссии” М). Команда Нагельсманна набрала столько же баллов, сколько должна была по показателю “ожидаемые очки”. “Лейпциг” заслуженно занимает первое место, пользуясь неудачным первым кругом грандов (у “Баварии” минус три очка по сравнению с прошлым сезоном, у “Боруссии” Дортмунд -12). Самая молодая чемпионата с самым молодым тренером показывает зрелищный футбол и занимает первое место. Что же смущает традиционалистов?

В первую очередь то, что в их любимом чемпионате лидирует команда, у которой единственная цель существования – это маркетинг. Флагманский футбольный проект корпорации “Ред Булл” выступает в лиге, которая едва ли не больше всех противится коммерциализации и глобализации. Сравнительно дешевые билеты, толерантное отношение к пиротехнике, стоячие трибуны, активное участие в социально-политической жизни местных сообществ – вот отличительные особенности немецкой болельщицкой культуры. Они были бы невозможны без правила 50+1, согласно которому большая часть акций клуба остается в нем самом. “РБ Лейпциг” ловко обошел это правило. У него есть члены клуба с правом голоса, но их всего 19, и все они являются работниками корпорации “Ред Булл”.

Вторая претензия к “Лейпцигу” – это его трансферная политика. Да, “Ред Булл” не выбрасывает десятки миллионов евро на готовых топ-звезд. Корпорация создала впечатляющую скаутскую сеть, выискивает футбольные таланты во всем мире и вкладывает немало средств в их развитие. Проблема в том, что “Лейпциг” – это клуб, который снимает сливки с этой системы. В этом сезоне ни один воспитанник немецкой команды не сыграл ни одной минуты в Бундеслиге. РБ – команда с самым большим количеством легионеров, и многие из них оказались в Германии транзитом через “Ред Булл Зальцбург”. Всего австрийский клуб подготовил для “Лейпцига” 18 футболистов.

Третья особенность “РБ Лейпциг” – ему не нужно зарабатывать. Клуб существует ради того, чтобы поддерживать высокий уровень продаж энергетических напитков. Из-за этого РБ может себе позволить не продавать лучших футболистов и тратить больше остальных. Конечно, с деньгами в Лейпциге обращаются умно и здесь нет таких неоправданных трат как в клубах Премьер-лиги или ПСЖ. Однако по мерками Бундеслиги у “Лейпцига” крайне негативное трансферное сальдо. Если взять последние десять лет, только у “Баварии” баланс отрицательнее (380 млн евро против 199 млн евро). Если же отсчет вести с сезона 16/17, когда “Лейпциг” стал играть в Бундеслиге, то по негативному трансферному сальдо он даже выше “Баварии” (146 млн евро против 117). Это неоспоримое преимущество. К примеру, другой “пластиковый” клуб чемпионата Германии “Хоффенхайм” имеет более сбалансированную трансферную политику и если взять десятилетний отрезок является лидером Бундеслиги по соотношению доходы/расходы (+124 млн евро). И клуб несет свое историческое название “Хоффенхайм”, а не имя спонсора SAP.

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Протесты протестами, но блюстителям традиций немецкого футбола остается смириться с тем фактом, что “РБ Лейпциг” лидирует в чемпионате. Без влияния Юлиана Нагельсманна не обошлось. Самый многообещающий тренер современности (ему всего лишь 32) значительно изменил команду, доставшуюся ему в наследство от Ральфа Рангника.

При Рангнике “Лейпциг” был однообразной командой. РБ хорошо прессинговал, делал ставку на скоростную игру и контратаки. Нагельсманн сохранил этот базис, но и научил команду играть разнообразнее в атаке. “Лейпциг” очень успешно действует против команд, которые закрываются на своей половине поля. За 17 туров РБ создал 136 голевых моментов – больше только у “Баварии”. “Лейпциг” забил 48 голов, а после победы над “Аугсбургом” (3:1) в 17-м туре стал первой командой в истории лиги, которая в восьми матчах подряд забивала три и больше голов. Как сказал Марсель Забитцер в интервью Der Spiegel, “в этом сезоне у чаще бывает мяч и мы знаем, как с ним обращаться”.

Прогресс в атакующей игры положительно сказался на главном бомбардире команды, 23-летнем Тимо Вернере. Он принял участие в половине забитых мячей команды в Бундеслиге (18 голов + 6 ассистов). При Нагельсманне Вернер получил свободу движения в атаке, стал играть вариативнее и чаще оказываться в (выигрышных для себя) ситуациях один-в-один. С Вернером хорошо в паре действует чешский нападающий Патрик Шик. Арендованной у “Ромы” форвард пропустил из-за травм старт сезона, но под конец года разыгрался, забив четыре гола в пяти турах. Удачно влился в команду 22-летний атакующий полузащитник Кристофер Нкунку из “Пари Сен-Жермен” (13 млн евро). В первой половине сезона Нкунку сделал семь ассистов (это третий показатель лиги и лучший в “РБ Лейпциг”).

Timo Werner is after Lewy's crown



Here are all of his goals so far in 2019/20 pic.twitter.com/LjkCuBAi6J — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 26, 2019

Однако ядром клуба остаются футболисты, которые перешли в “Лейпциг”, когда он еще играл в низших дивизионах. Один из лучших вратарей Бундеслиги Петер Гулачи, капитан команды Вилли Орбан, основные игроки своих сборных Марсель Хальстенберг и Лукас Клостерманн (Германия), Эмиль Форсберг (Швеция), Марсель Забитцер (Австрия), а также Штефан Ильзанкер поднимали “РБ” из второй Бундеслиги в первую, а Юссуф Поульсен и Диего Демме даже успели поиграть в третьей лиге. Тимо Вернер выступает за саксонский клуб три с половиной года, Дайо Упамекано – три. “РБ Лейпциг” имеет едва ли не самый стабильный состав среди лидеров Бундеслиги. В этом есть как преимущества, так и недостатки.

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Положительная сторона – это сыгранность и взаимопонимание. Игроки “РБ Лейпциг” с потрясающей скоростью впитывают сложные тактические наставления Нагельсманна и молодому тренеру быстро удалось привить команде свое видение игры.

Однако, очевидным является и то, что класс этих футболистов, которые прошли с “Лейпцигом” огонь, воду и медные трубы, не может сравниться с уровнем игроков “Баварии” и “Боруссии” Дортмунд. Это было заметно в очных матчах. И “Бавария” и “Боруссия” полностью переигрывали “Лейпциг”, и РБ удалось взять с ними очки, только потому что “соперники позволяли нам остаться в живых”, как сказал сам Нагельсманн. “Бавария” не выиграла у “быков” из-за тактических просчетов Нико Ковача, а “Боруссия” вернула “Лейпциг” в игру, допустив вопиющие ошибки у своих ворот.

Многие игроки “Лейпцига” обладают выдающимися физическими и техническими данными, но иногда им не хватает понимания игры, умения прочитать, прочувствовать игровой эпизод. “Некоторые футболисты, которые играют здесь много лет привыкли только бежать вперед и контрпрессинговать, но к сожалению, не знают других элементов игры”, – признается Нагельсманн. – Если мы хотим остаться на первом месте, нам нужно добавить. Пока мы не являемся претендентами на чемпионство. Нам нужно сделать шаг вперед, потому что, если мы хотим обойти такие команды, как “Бавария” и “Боруссия” Дортмунд, нам нужно их обыгрывать”. По словам тренера РБ, его команде не хватает “спокойствия” в стартовом отрезке игры против грандов: “Если мы хотим быть топ-командой, мы должны соблюдать баланс между тем, как соперник планировал начать игру, и как это хотели сделать мы. Пока этого нет”.

Тимо Вернер также считает, что “Лейпциг” с Нагельсманном не достиг своего потолка. “Мы можем играть еще лучше и создавать больше шансов против соперников из нижней части турнирной таблицы. Можем мы добавить и в игре в обороне. Если сможем это сделать, то принесем “Лейпцигу” первое чемпионство в его истории”.

38 из 56 “осенних чемпионов” выигрывали в итоге Бундеслигу. Это приблизительно 68%. Но дело не в цифрах. Юлиан Нагельсманн и его молодая команда понимают, что им выпал исторический шанс – остается им воспользоваться.