Разъяренные быки. Сможет ли клуб с десятилетней историей выиграть чемпионат Германии

“Herbst, как? Это действительно существует?”. Команда, выигравшая первый круг чемпионата Германии, не получает никакой официальной награды, да и забавно, что “осеннее чемпионство” (Herbstmeisterschaft) “вручается” за несколько дней до Рождества. Однако эта традиция существует и о ней не знал американский хавбек “РБ Лейпциг” Тайлер Адамс. Его ответ показателен и символизирует то, что собой представляет “РБ Лейпциг”. Это новая сила в немецком футболе, клуб, который не собирается с кем-то считаться, и, с точки зрения его критиков, плюет на традиции немецкого футбола. “Бавария” и “Боруссия” Дортмунд, самые что ни есть традиционные немецкие команды, выигрывали первый круг Бундеслиги в последних девяти сезонах. В 2009 году это сделал “Байер” Леверкузен. “РБ Лейпциг” в то время было всего несколько месяцев и он играл в пятой лиге.

В первом круге “Лейпциг” показал себя как самая стабильная и сбалансированная команда чемпионата. “Быки” набрали больше всех очков, выиграли больше всех матчей (вместе с Гладбахом), забили больше всех голов и имеют третью защиту в лиге (после “Вольфсбурга” и “Боруссии” М). Команда Нагельсманна набрала столько же баллов, сколько должна была по показателю “ожидаемые очки”. “Лейпциг” заслуженно занимает первое место, пользуясь неудачным первым кругом грандов (у “Баварии” минус три очка по сравнению с прошлым сезоном, у “Боруссии” Дортмунд -12). Самая молодая чемпионата с самым молодым тренером показывает зрелищный футбол и занимает первое место. Что же смущает традиционалистов?

В первую очередь то, что в их любимом чемпионате лидирует команда, у которой единственная цель существования – это маркетинг. Флагманский футбольный проект корпорации “Ред Булл” выступает в лиге, которая едва ли не больше всех противится коммерциализации и глобализации. Сравнительно дешевые билеты, толерантное отношение к пиротехнике, стоячие трибуны, активное участие в социально-политической жизни местных сообществ – вот отличительные особенности немецкой болельщицкой культуры. Они были бы невозможны без правила 50+1, согласно которому большая часть акций клуба остается в нем самом. “РБ Лейпциг” ловко обошел это правило. У него есть члены клуба с правом голоса, но их всего 19, и все они являются работниками корпорации “Ред Булл”.

Вторая претензия к “Лейпцигу” – это его трансферная политика. Да, “Ред Булл” не выбрасывает десятки миллионов евро на готовых топ-звезд. Корпорация создала впечатляющую скаутскую сеть, выискивает футбольные таланты во всем мире и вкладывает немало средств в их развитие. Проблема в том, что “Лейпциг” – это клуб, который снимает сливки с этой системы. В этом сезоне ни один воспитанник немецкой команды не сыграл ни одной минуты в Бундеслиге. РБ – команда с самым большим количеством легионеров, и многие из них оказались в Германии транзитом через “Ред Булл Зальцбург”. Всего австрийский клуб подготовил для “Лейпцига” 18 футболистов.

Третья особенность “РБ Лейпциг” – ему не нужно зарабатывать. Клуб существует ради того, чтобы поддерживать высокий уровень продаж энергетических напитков. Из-за этого РБ может себе позволить не продавать лучших футболистов и тратить больше остальных. Конечно, с деньгами в Лейпциге обращаются умно и здесь нет таких неоправданных трат как в клубах Премьер-лиги или ПСЖ. Однако по мерками Бундеслиги у “Лейпцига” крайне негативное трансферное сальдо. Если взять последние десять лет, только у “Баварии” баланс отрицательнее (380 млн евро против 199 млн евро). Если же отсчет вести с сезона 16/17, когда “Лейпциг” стал играть в Бундеслиге, то по негативному трансферному сальдо он даже выше “Баварии” (146 млн евро против 117). Это неоспоримое преимущество. К примеру, другой “пластиковый” клуб чемпионата Германии “Хоффенхайм” имеет более сбалансированную трансферную политику и если взять десятилетний отрезок является лидером Бундеслиги по соотношению доходы/расходы (+124 млн евро). И клуб несет свое историческое название “Хоффенхайм”, а не имя спонсора SAP.

Протесты протестами, но блюстителям традиций немецкого футбола остается смириться с тем фактом, что “РБ Лейпциг” лидирует в чемпионате. Без влияния Юлиана Нагельсманна не обошлось. Самый многообещающий тренер современности (ему всего лишь 32) значительно изменил команду, доставшуюся ему в наследство от Ральфа Рангника.

При Рангнике “Лейпциг” был однообразной командой. РБ хорошо прессинговал, делал ставку на скоростную игру и контратаки. Нагельсманн сохранил этот базис, но и научил команду играть разнообразнее в атаке. “Лейпциг” очень успешно действует против команд, которые закрываются на своей половине поля. За 17 туров РБ создал 136 голевых моментов – больше только у “Баварии”. “Лейпциг” забил 48 голов, а после победы над “Аугсбургом” (3:1) в 17-м туре стал первой командой в истории лиги, которая в восьми матчах подряд забивала три и больше голов. Как сказал Марсель Забитцер в интервью Der Spiegel, “в этом сезоне у чаще бывает мяч и мы знаем, как с ним обращаться”.

Прогресс в атакующей игры положительно сказался на главном бомбардире команды, 23-летнем Тимо Вернере. Он принял участие в половине забитых мячей команды в Бундеслиге (18 голов + 6 ассистов). При Нагельсманне Вернер получил свободу движения в атаке, стал играть вариативнее и чаще оказываться в (выигрышных для себя) ситуациях один-в-один. С Вернером хорошо в паре действует чешский нападающий Патрик Шик. Арендованной у “Ромы” форвард пропустил из-за травм старт сезона, но под конец года разыгрался, забив четыре гола в пяти турах. Удачно влился в команду 22-летний атакующий полузащитник Кристофер Нкунку из “Пари Сен-Жермен” (13 млн евро). В первой половине сезона Нкунку сделал семь ассистов (это третий показатель лиги и лучший в “РБ Лейпциг”).

Timo Werner is after Lewy's crown



Here are all of his goals so far in 2019/20 pic.twitter.com/LjkCuBAi6J