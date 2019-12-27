"Журналисты писали, что с Клоппом, страдающим манией величия, Майнц вылетит из второй Бундеслиги"

В конце января 2001 года "Майнц" сыграл с "Штутгартер Кікерс" 0:0, и команда оказалась на шестнадцатом месте второй Бундеслиги. "Надо было что-то делать", - рассказывает тогдашний руководитель "Майнца", Кристиан Гейдель. Тогда он и взялся за поиски нового тренера. То было в карнавальный понедельник: он сидел дома и листал ежегодный футбольный сборник Kicker. Туда-сюда. "Меня не устраивало ни одно резюме", — говорит Гайдель. Новый тренер, кто будет новым тренером для команды, которую начали описывать как "первого претендента на вылет"?

Команда тогда была с Краутцуном на тренировочных сборах в Баде Кройцнахе — скоро должен был начаться бешеный карнавал в Майнце. Менеджмент клуба развлекался на городской карнавальной процессии. А Гейдель сидел на диване и рассуждал: "Что же будет дальше?". Каким-то образом он пришел к мысли: "Они должны сами управлять собой, у нас есть четыре-пять ведущих игроков, будем тренироваться сами". Как юные игроки сами тренируют друг друга в центрах для молодежи. Такое решение вовсе не означало отступления или того, что команда не поддается тренировкам, а наоборот — речь шла о том, что игроки так разбираются в футболе, как мало кто из немецких тренеров. И Краутцун к этому меньшинству не принадлежал.

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Гайдель позвонил Гарольду Штрутцу, бывшему спортсмену, а ныне адвокату, который с 1988 года был президентом "Майнца". В трубку были слышны звуки карнавального марша. Гайдель сказал: "Мы избавляемся от тренера". Штрутц дал добро: "Давай". На фоне раздавались барабаны: тададам, тададам. Гайдель говорит: "Клопп будет тренером". От Штрутца — никакого удивления: "Ага". Гайдель слышит в телефон мощный троекратный карнавальный крик "Гелау".

В карнавальную среду был матч против "Дуйсбурга", который надеялся повыситься, а в субботу против "Хемницера" - они в таблице были последними. "Я просто хотел как-то пережить эти две игры", — говорит Гайдель. Он позвонил Димо Вахе, капитану команды, который тогда был в тренировочном лагере. Потом — Клоппу, который не мог играть из-за травмы: "Я знал, что он хочет стать тренером". Гайдель сразу выложил, что Клопп будет играющим тренером, и его ужасала мысль: тот ответит, что не сможет. Однако Гайдель спросил и получил ответ: "Возьмусь". Но Клопп хотел быть только тренером. Он все учел: карьера во второй Бундеслиге в роли игрока, подходящая к концу, или новое перспективное занятие? Гайдель удивился и одновременно обрадовался, подумав: "Снимаю шляпу". Заключили соглашение. После того телефонного разговора в Баде Кройцнахе Юрген Клопп перестал быть игроком.

В конце концов, Гайдель поехал в Бад Кройцнах, потому что все ответственные лица уже обо всем знали, только Краутцун ни о чем не догадывался. "Дайте мне еще одну игру", — попросил Краутцун, когда Гайдель сообщил ему свое решение. Гайдель сказал: "Нет". Краутцун спросил: "Что же вы теперь будете делать?". Краутцун сказал: "Мы берем Клоппа". Краутцун ответил: "Нет, подумайте о клубе, вы ответственны перед клубом, дайте мне еще одну игру". Гайдель сказал: "Нет".

Вскоре состоялась пресс-конференция, на которой Гайдель представил нового тренера. Местные журналисты, которые уже догадывались, что будет, и уже привыкли к увольнениям тренеров, были удивлены: "Что здесь делает Клоппо?". И когда они узнали, что он будет тренером, то на страницах газет писали, что это просто курам на смех и что команда очевидно потеряла голову. Писали, что и с Клоппом, который откровенно страдает манией величия, команда вылетит из второй Бундеслиги. "Нас высмеяли", — говорит Гайдель.

Затем Клопп впервые обратился к команде. По крайней мере это было первое обращение, которое слышал Гайдель. "Если бы мне тогда дали бутсы, то я сам выбежал бы на поле и мне все удалось бы", — говорил Гайдель о том, насколько убедительно говорил Клопп и насколько он был уверен в победе над "Дуйсбургом. "Игроки не могли дождаться выхода на поле, чтобы порвать "Дуйсбург", — вспоминает Гейдель. Он тогда подумал: "Окей, на футболе он разбирается, — это он знал еще со времен тайных заседаний. — Говорить он умеет тоже". Это уже что-то.

На матч с "Дуйсбургом" пришло около трех с половиной тысяч зрителей. Веры в их глазах не было, а вот скептицизм — был. "Майнц" выиграл тогда со счетом 1:0. Забил Кристоф Бабатц. "Хорошо, - подумал Гейдель, - пусть Клоппо ведет игру и против "Хемницера"". Бабатц забивает и "Хемницеру", а в конце матча счет 3:1. Клопп дает прекрасную пресс-конференцию и интервью после матчей. "И это он умеет, — думает Гайдель. — Хорошо, пусть остается до конца сезона". Подписали соглашение, пожали руки. Клопп возвращает на поле строгую диспозицию, и команда тренирует перемещение, пресинг, играет агрессивно, отрабатывает схему 4-4-2 и защиту по зонам. "Майнц" остается в лиге, а Клопп — уже тренер с контрактом.

Это и был тот поворотный момент, когда все стало на свои места. Появился преемник легендарного Вольфганга Франка. Но если при Франко разрешалось играть только по запланированной схеме, не отклоняясь от плана ни на йоту, не допуская никаких шагов в сторону, то Клопп, работая над тактикой, поощрял индивидуальность игроков.

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