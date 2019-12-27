Экс-вратарь Челси объяснил, почему Азар в свое время отказал Баварии. Причина – Торган, брат Эдена

Бывший вингер "Челси" Эден Азар отказался переходить из лондонского клуба в мюнхенскую "Баварию", чтобы брат Торган не оказался в его тени – об этом рассказал резервный экс-голкипер "синих" Роберт Грин. Напомним, Т. Азар выступает за дортмундскую "Боруссию". Приводит слова Грина The Athletic.

"Эден сразу исключил вариант с "Баварией". Он сказал: "Я туда не поеду, потому что мой брат Торган играет в Германии. Если я перейду – будет так: Эден Азар и его брат". В общем, он подумал, что Торган достоин быть популярным под собственным именем, а не только из-за того, что он брат Эдена".