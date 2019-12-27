Герта может усилить состав полузащитником дортмундской Боруссии

"Герта" продолжает искать игроков для усилению состава после прихода Юргена Клинсмана на пост главного тренера команды.

По информации Blick, столичный клуб намерен укрепить полузащиту в зимнее трансферное окно и в настоящее время ведёт работу по переходам Марио Гётце из дортмундской "Боруссии" и Юлиана Дракслера из "Пари Сен-Жермен". Условия сделок пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что "Герта" близка к приобретению хавбека лондонского "Арсенала" Гранита Джаки. Также появлялась информация, что Клинсман хочет видеть составе своей команды полузащитника "Тоттенхэм Хотспур" Виктора Ваньяму.

Напомним, что "Герта" после 17 туров с 19 очками в активе занимает 12-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.