Холанд приступил к тренировкам

Новичок Боруссии Д Эрлинг Холанд начал подготовку ко второй части сезона-2019/20.

Напомним, что игрок перешел в немецкий клуб с РБ Зальцбург, сейчас он тренируется и в ближайшем матче сможет сыграть за свою новую команду.

Первый матч после зимнего перерыва Боруссия Д проведет 18 января с Аугсбургом.