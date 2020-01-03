Германия
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Холанд приступил к тренировкам
Игрок начал подготовку ко второй половине сезона
Новичок Боруссии Д Эрлинг Холанд начал подготовку ко второй части сезона-2019/20.
Напомним, что игрок перешел в немецкий клуб с РБ Зальцбург, сейчас он тренируется и в ближайшем матче сможет сыграть за свою новую команду.
Первый матч после зимнего перерыва Боруссия Д проведет 18 января с Аугсбургом.
???? Willkommen im neuen schwarzgelben Zuhause, @ErlingHaaland! pic.twitter.com/s9IM2FPcIb— Borussia Dortmund (@BVB) 3 января 2020 г.
Steht ihm, oder? ???? pic.twitter.com/ArYitMFekG— Borussia Dortmund (@BVB) 3 января 2020 г.
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