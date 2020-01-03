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Холанд приступил к тренировкам

Германия
(1 голосов)

Игрок начал подготовку ко второй половине сезона

Холанд приступил к тренировкам
Новина українською

Новичок Боруссии Д Эрлинг Холанд начал подготовку ко второй части сезона-2019/20.

Напомним, что игрок перешел в немецкий клуб с РБ Зальцбург, сейчас он тренируется и в ближайшем матче сможет сыграть за свою новую команду.

Первый матч после зимнего перерыва Боруссия Д проведет 18 января с Аугсбургом.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
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