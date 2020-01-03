Айнтрахт подписал 21-летнего форварда Спарты

Форвард роттердамской "Спарты" Рагнар Ахе перешел в "Айнтрахт". 21-летний немец подписал контракт до 2025 года.

Однако остаток нынешнего сезона он доиграет в Голландии, сообщает официальный сайт "Айнтрахта".

Ахе — уроженец Франкфурта. В нынешнем сезоне чемпионата Голландии он провел 17 матчей, забив 5 голов и отдав 5 голевых передач.