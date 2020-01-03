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Айнтрахт подписал 21-летнего форварда Спарты

Германия
(1 голосов)

Однако игрок сможет играть только в следующем сезоне

Айнтрахт подписал 21-летнего форварда Спарты
Новина українською

Форвард роттердамской "Спарты" Рагнар Ахе перешел в "Айнтрахт". 21-летний немец подписал контракт до 2025 года.

Однако остаток нынешнего сезона он доиграет в Голландии, сообщает официальный сайт "Айнтрахта".

Ахе — уроженец Франкфурта. В нынешнем сезоне чемпионата Голландии он провел 17 матчей, забив 5 голов и отдав 5 голевых передач.

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Айнтрахт (Франкфурт) Спарта (Роттердам) Айнтрахт Рагнар Ахе
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
03.01.2020 в 19:48
Что то у немцев цвет кожи изменился
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