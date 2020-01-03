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Айнтрахт подписал 21-летнего форварда Спарты
Однако игрок сможет играть только в следующем сезоне
Форвард роттердамской "Спарты" Рагнар Ахе перешел в "Айнтрахт". 21-летний немец подписал контракт до 2025 года.
Однако остаток нынешнего сезона он доиграет в Голландии, сообщает официальный сайт "Айнтрахта".
Ахе — уроженец Франкфурта. В нынешнем сезоне чемпионата Голландии он провел 17 матчей, забив 5 голов и отдав 5 голевых передач.
✍️???? pic.twitter.com/lYIteSQk24— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 3 января 2020 г.
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Инспектор ( )
03.01.2020 в 19:48
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