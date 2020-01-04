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Нюбель лишился капитанской повязки в Шальке из-за будущего перехода в Баварию
Голкипер летом присоединится к мюнхенцам
Голкипер "Шальке" Александр Нюбель был лишён капитанской повязки в команде.
Это произошло после того, как стало известно, что 23-летний футболист присоединится к "Баварии" летом на правах свободного агента.
"Мы договорились, Нюбель отдаст капитанскую повязку.
Омар Маскарель – наш новый капитан", – цитирует главного тренера команды Дэвида Вагнера пресс-служба клуба.
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