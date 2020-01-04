  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Нюбель лишился капитанской повязки в Шальке из-за будущего перехода в Баварию
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нюбель лишился капитанской повязки в Шальке из-за будущего перехода в Баварию

Германия
(1 голосов)

Голкипер летом присоединится к мюнхенцам

Нюбель лишился капитанской повязки в Шальке из-за будущего перехода в Баварию
Новина українською

Голкипер "Шальке" Александр Нюбель был лишён капитанской повязки в команде.

Это произошло после того, как стало известно, что 23-летний футболист присоединится к "Баварии" летом на правах свободного агента.

"Мы договорились, Нюбель отдаст капитанскую повязку.

Омар Маскарель – наш новый капитан", – цитирует главного тренера команды Дэвида Вагнера пресс-служба клуба.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Шальке (Гельзенкирхен) Александр Нюбель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...