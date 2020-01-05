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Тухель провёл встречу с директором Баварии – СМИ

Германия
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Летом Томас может возглавить мюнхенцев

Тухель провёл встречу с директором Баварии – СМИ
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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель провёл встречу со спортивным директором "Баварии" Хасаном Салихамиджичем. Об этом сообщает французское издание Le 10 Sport.

По информации источника, стороны обсудили возможное сотрудничество сторон в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что "Бавария" предложила Тухелю долгосрочный контракт.

На данный момент Тухель связан контрактом с "ПСЖ" действует до лета 2021 года, но тренер может быть уволен, если клуб вылетит из Лиги чемпионов на ранней стадии.

Тухель тренирует "ПСЖ" с 2018 года. Под его руководством парижский клуб в прошлом сезоне стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны. В нынешнем сезоне "ПСЖ" лидирует в Лиге 1, а в 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с дортмундской "Боруссией".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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