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Роберт Левандовски: Ради Клоппа можно пройти сквозь огонь
Поляк рассказал о работе с немецким тренером
Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски поделился мыслями насчет наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
"В "Боруссии" я встретил тренера, который очень развил меня как личность. Клопп многому меня научил и открыл для меня мир футбола. У него есть харизма, и он правильно сочетает смех и серьезную критику в общении с игроками. Можно пройти сквозь огонь ради такого тренера", – рассказал Роберт Левандовски.
Напомним, Роберт Левандовски выступал под руководством немецкого тренера в дортмундоской "Боруссии".
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Источник:Sport Bild
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