Роберт Левандовски: Ради Клоппа можно пройти сквозь огонь

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски поделился мыслями насчет наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

"В "Боруссии" я встретил тренера, который очень развил меня как личность. Клопп многому меня научил и открыл для меня мир футбола. У него есть харизма, и он правильно сочетает смех и серьезную критику в общении с игроками. Можно пройти сквозь огонь ради такого тренера", – рассказал Роберт Левандовски.