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Роберт Левандовски: Ради Клоппа можно пройти сквозь огонь

Германия
(3 голосов)

Поляк рассказал о работе с немецким тренером

Роберт Левандовски: Ради Клоппа можно пройти сквозь огонь
Новина українською

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски поделился мыслями насчет наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

"В "Боруссии" я встретил тренера, который очень развил меня как личность. Клопп многому меня научил и открыл для меня мир футбола. У него есть харизма, и он правильно сочетает смех и серьезную критику в общении с игроками. Можно пройти сквозь огонь ради такого тренера", – рассказал Роберт Левандовски.

Напомним, Роберт Левандовски выступал под руководством немецкого тренера в дортмундоской "Боруссии".

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В статье: Роберт Левандовски Юрген Клопп
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Источник:
Sport Bild
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