Бавария может перехватить у Челси форварда Кристал Пэлас

"Бавария" этой зимой может осуществить трансфер Уилфрида Заа. Об этом сообщает Sky Sports Germany.

Агент игрока провел предварительные переговоры с чемпионом Германии. Самого Заа оценивают в 60 миллионов и мюнхенцы пока что не готовы платить столь большие деньги.

Напомним, что летом Уилфрид мог перейти в "Арсенал", а сейчас в его трансфере заинтересован "Челси".