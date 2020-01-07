Германия
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Бавария может перехватить у Челси форварда Кристал Пэлас
Нападающий может оказаться в Германии
"Бавария" этой зимой может осуществить трансфер Уилфрида Заа. Об этом сообщает Sky Sports Germany.
Агент игрока провел предварительные переговоры с чемпионом Германии. Самого Заа оценивают в 60 миллионов и мюнхенцы пока что не готовы платить столь большие деньги.
Напомним, что летом Уилфрид мог перейти в "Арсенал", а сейчас в его трансфере заинтересован "Челси".
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