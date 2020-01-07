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Бавария может перехватить у Челси форварда Кристал Пэлас

Германия
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Нападающий может оказаться в Германии

Бавария может перехватить у Челси форварда Кристал Пэлас
UA-Футбол
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"Бавария" этой зимой может осуществить трансфер Уилфрида Заа. Об этом сообщает Sky Sports Germany.

Агент игрока провел предварительные переговоры с чемпионом Германии. Самого Заа оценивают в 60 миллионов и мюнхенцы пока что не готовы платить столь большие деньги.

Напомним, что летом Уилфрид мог перейти в "Арсенал", а сейчас в его трансфере заинтересован "Челси".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Уилфрид Заха Челси (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон)
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