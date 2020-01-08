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Кан вошел в руководство Баварии – через 2 года он станет главой клуба
Легендарный вратарь мюнхенцев
Сегодня на "Альянц-Арене" состоялась презентация Оливера Кана в качестве члена правления "Баварии". 50-летний немецкий экс-вратарь вернулся в мюнхенский клуб спустя 11,5 лет после завершения карьеры голкипера.
Известно, что в течение 2 лет Кан будет помогать председателю правления "Баварии" Румменигге, а по истечению срока контракта Карла-Хайнца, 31 декабря 2021 года, Кан займет его место.
"Многое изменилось с тех пор, как я покинул клуб, но ДНК "Баварии" осталась прежней. Продолжать успешные традиции – особенный вызов. Честно, я раздумывал над предложением недолго. Экономика и финансы интересовали меня еще во время карьеры футболиста. В 2008 году я быстро приступил к учебе в университете. В течение последних лет я запустил несколько проектов, получил большой опыт. Я накопил базу для работы здесь".
"Eine Herzensangelegenheit!" - @OliverKahn wurde heute als Vorstandsmitglied des #FCBayern vorgestellt. ????⚪— FC Bayern München (@FCBayern) January 7, 2020
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