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Кан вошел в руководство Баварии – через 2 года он станет главой клуба

Германия
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Легендарный вратарь мюнхенцев

Кан вошел в руководство Баварии – через 2 года он станет главой клуба
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Сегодня на "Альянц-Арене" состоялась презентация Оливера Кана в качестве члена правления "Баварии". 50-летний немецкий экс-вратарь вернулся в мюнхенский клуб спустя 11,5 лет после завершения карьеры голкипера.

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Известно, что в течение 2 лет Кан будет помогать председателю правления "Баварии" Румменигге, а по истечению срока контракта Карла-Хайнца, 31 декабря 2021 года, Кан займет его место.

"Многое изменилось с тех пор, как я покинул клуб, но ДНК "Баварии" осталась прежней. Продолжать успешные традиции – особенный вызов. Честно, я раздумывал над предложением недолго. Экономика и финансы интересовали меня еще во время карьеры футболиста. В 2008 году я быстро приступил к учебе в университете. В течение последних лет я запустил несколько проектов, получил большой опыт. Я накопил базу для работы здесь".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Оливер Кан Карл-Хайнц Румменигге
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