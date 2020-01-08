Кан вошел в руководство Баварии – через 2 года он станет главой клуба

Сегодня на "Альянц-Арене" состоялась презентация Оливера Кана в качестве члена правления "Баварии". 50-летний немецкий экс-вратарь вернулся в мюнхенский клуб спустя 11,5 лет после завершения карьеры голкипера.

Известно, что в течение 2 лет Кан будет помогать председателю правления "Баварии" Румменигге, а по истечению срока контракта Карла-Хайнца, 31 декабря 2021 года, Кан займет его место.