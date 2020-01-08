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Шальке договорился об аренде защитника Барселоны

Германия
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Тодибо отправится в аренду на пол года

Шальке договорился об аренде защитника Барселоны
Новина українською

Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо переберется в чемпионат Германии, сообщает Bild.

По информации источника, "Шальке-04" договорился об аренде 20-летнего французского футболиста на полгода без опции выкупа прав на игрока.

Напомним, что Тодибо перешёл в "Барселону" в начале 2019 года из "Тулузы", воспитанником которой является. В нынешнем сезоне французский защитник принял участие в двух матчах испанской Примеры.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Барселона Шальке (Германия) Шальке 04 Шальке Жан-Клер Тодибо
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