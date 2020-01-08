Шальке договорился об аренде защитника Барселоны

Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо переберется в чемпионат Германии, сообщает Bild.

По информации источника, "Шальке-04" договорился об аренде 20-летнего французского футболиста на полгода без опции выкупа прав на игрока.

Напомним, что Тодибо перешёл в "Барселону" в начале 2019 года из "Тулузы", воспитанником которой является. В нынешнем сезоне французский защитник принял участие в двух матчах испанской Примеры.