Германия
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Шальке договорился об аренде защитника Барселоны
Тодибо отправится в аренду на пол года
Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо переберется в чемпионат Германии, сообщает Bild.
По информации источника, "Шальке-04" договорился об аренде 20-летнего французского футболиста на полгода без опции выкупа прав на игрока.
Напомним, что Тодибо перешёл в "Барселону" в начале 2019 года из "Тулузы", воспитанником которой является. В нынешнем сезоне французский защитник принял участие в двух матчах испанской Примеры.
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