Нойер может погубить карьеру самого талантливого вратаря Бундеслиги

Он мог бы зарабатывать семь миллионов евро в год и в свои 23 быть капитаном, лидером и основным вратарем одного из крупнейших клубов Германии. Но выбрал сомнительные карьерные перспективы в роли дублера неприкосновенной глыбы немецкого футбола. Александер Нюбель, самый многообещающий вратарь Бундеслиги, решил бросить вызов Мануэлю Нойеру и покинуть “Шальке” ради “Баварии”.

Председатель правления “Шальке” Клеменс Теннис, спортивный директор Йохен Шнайдер и главный тренер Дэвид Вагнер сделали все, чтобы убедить Нюбеля продлить контракт и остаться в команде, но он выбрал другой путь. После окончания сезона 23-летний вратарь станет свободным агентом и бесплатно достанется “Баварии”. Бывший спортдир “кнаппен” Кристиан Хайдель покинул клуб чуть меньше года назад, но его менеджерские провалы продолжают преследовать “Шальке”. За спиной у Нюбеля есть только Маркус Шуберт, талантливый 21-летний кипер, подписанный летом у “Динамо” Дрезден. Именно Шуберт будет в воротах “Шальке” в матче против “Баварии” в 19-м туре – Нюбель все еще будет отбывать свою дисквалификацию.

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Зачем “Баварии” Нюбель? Мануэлю Нойеру 33, его контракт действует до 2021 года, и, вероятнее всего, будет продлен еще на два сезона. Однако “Бавария” действует на опережение – когда Нойер покинет клуб, ему уже будет готова замена.

Напрашивается аналогия с переходом самого Нойера в “Баварию”. В 2011 году первому номеру Die Mannschaft было 24 года и он также перешел в “Баварию” из “Шальке”. Однако обстоятельства были совершенно другими. На момент трансфера в Мюнхен за плечами Нойера было более двухсот матчей за “Шальке”, он был основным вратарем национальной сборной и в “Баварии” ему предстояло вытеснить из рамки стареющего Ханс-Йорга Бутта. Он был готовым вратарем для основы “Баварии”.

Нюбель только посреди прошлого сезона стал первым номером в “Шальке”, всего в Бундеслиге он провел 35 игр, а в основную сборную еще не вызывался. И конкурировать ему предстоит с вратарем, который намерен играть без замены все без исключения матчи.

По сообщениям прессы, спортдир “Баварии” Хасан Салихамиджич гарантировал Нюбелю, что он получит 10-15 матчей в сезоне. Это не понравилось Нойеру – никто у него спрашивал, готов ли он делится игровым временем. Но можно было и не спрашивать. Ответ очевидный – Нойер не хочет отдавать ни одной игры.

На пресс-конференции в Дохе, где “Бавария” проводит зимний сбор, Нойер заявил журналистам: “Я атлет и профессионал. Я амбициозен и люблю находиться на поле. Я протагонист, а не статист, и всегда хочу играть”. О перспективах Нюбеля первый номер “Баварии” высказался весьма сдержанно: “Это решение клуба на следующие годы. Он хороший вратарь, возможно, ему когда-то будет принадлежать будущее”. Возможно. Когда-то.

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После длительного отсутствия из-за травмы в сезоне 17/18 и посредственной игры в первой половине прошлой кампании, ответы Нойера могут казаться слишком самоуверенными, однако кипер “Баварии” знает себе цену. Он смог преодолеть все трудности, и снова стал играть на высшем уровне. Журнал kicker в своем обзоре киперов Бундеслиги назвал Нойера единственным в чемпионате “вратарем мирового класса”.

Нойер говорит, что появление Нюбеля не повлияет на переговоры о продлении контракта с “Баварией” до 2023 года. Во многом на решения вратаря повлияет выбор нового главного тренера. Нойер, как и остальные лидеры команды, доволен работой Ханси Флика. Однако еще рано размышлять о том, сможет ли бывший ассистент Ковача остаться на постоянной основе.

Итак, образовалась деликатная ситуация. “Бавария” воспользовалась возможностью подписать талантливого кипера, на которого также претендовали “Барселона”, “Манчестер Юнайтед”, “Атлетико” Мадрид, “Милан”, в целом двенадцать клубов, по информации der Spiegel. Нюбелю было обещано игровое время для его дальнейшего прогресса. Вариант с арендой исключен. Однако капитан команды и основной вратарь, которого тренер “Баварии” называет “лучшим кипером в мире”, не готов делиться матчами. Он не подпускает к основе сборной Германии Марк-Андре тер Штегена, какие же шансы могут быть у Нюбеля? В неожиданном для себя статусе оказался и Свен Ульрайх, дублер Нойера. Он гордился своей ролью, и всегда проявлял образцово-профессиональное отношение к тренировкам. Теперь он стал третьим кипером. Обескураженный Ульрайх сказал журналистам, что ему “нужно многое переосмыслить”. 19-летний Кристиан Фрюхтль, с которым недавно был подписан новый контракт, стал четвертым вратарем в иерархии.

Нойер хочет всегда играть, Нюбель хочет играть хоть немного, Ульрайх хочет быть дублером, а Фрюхтль – иметь хоть какие-то перспективы. Всех удовлетворить не получится.

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Нюбель выбрал очень сложный, возможно самый сложный путь для развития своей карьеры. Безусловно, он обладает необходимыми качествами, для того, чтобы стать топ-вратарем. Несмотря на солидные физические данные (193 см, 86 кг), Нюбель очень подвижен и он обладает быстрой реакцией. Как для своего возраста, Нюбель грамотно читает игру, у него нет проблем в игре ногами. Но пока молодому вратарю не хватает стабильности. Иногда он переоценивает свои возможности, как это было в игре с “Айнтрахтом”. За всю свою карьеру Нойер не получил еще ни одной красной карточки, а Нюбель уже удалялся дважды. Тем не менее, Нюбель способен исполнять необходимую для стиля “Баварии” роль “вратаря-чистильщика”. Нужно только проявить терпение и усердно работать на тренировках.

Однако время будет работать против Нюбеля. Пока он будет просиживать штаны за спиной Нойера, в Бундеслиге может появиться новый талантливый и многообещающий вратарь. И не бросится ли тогда “Бавария” за новой звездой, оставив за бортом Нюбеля, потерявшего свои лучшие годы?