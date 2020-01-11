Акула убила немецкого футболиста в отпуске

El Caso сообщает, что немецкий футболист американского "Гастинг Бронкос" Эрик Биригитти погиб во время отпуска.

21-летний игрок отдыхал в Австралии и попал в трагический инцидент - Эрик гулял по скалистому берегу, поскользнулся и упал с обрыва. Футболиста унесло течением в море. Друзья пытались оказать помощь Биригитти, но было уже поздно, на Эрика напала акула.

Друзья футболиста срочно вызвали береговую охрану, которая которая параллельно искала другого пропавшего — 57-летнего Гари Джонсона. Когда спасатели вскоре нашли труп они первоначально подумали, что это был Джонсон, но оказалось что это было именно тело мертвого Эрик Биригитти.