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Акула убила немецкого футболиста в отпуске

Германия
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Трагичный случай произошел в Австралии

Акула убила немецкого футболиста в отпуске
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El Caso сообщает, что немецкий футболист американского "Гастинг Бронкос" Эрик Биригитти погиб во время отпуска.

21-летний игрок отдыхал в Австралии и попал в трагический инцидент - Эрик гулял по скалистому берегу, поскользнулся и упал с обрыва. Футболиста унесло течением в море. Друзья пытались оказать помощь Биригитти, но было уже поздно, на Эрика напала акула.

Друзья футболиста срочно вызвали береговую охрану, которая которая параллельно искала другого пропавшего — 57-летнего Гари Джонсона. Когда спасатели вскоре нашли труп они первоначально подумали, что это был Джонсон, но оказалось что это было именно тело мертвого Эрик Биригитти.

Акула убила немецкого футболиста в отпуске - изображение 1

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Источник:
El Caso
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