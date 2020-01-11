Бавария проиграла 2:5 шестнадцатой команде Бундеслиги 2

В первом матче 2020-го года “Бавария” уступила в дерби “Нюрнбергу”, занимающему 16-е место во второй Бундеслиге. Это был товарищеский матч, и во втором тайме мюнхенцы играли вторым составом, однако такое поражение – тревожный сигнал для руководства “Баварии”, которое в полном составе присутствовало на “Макс-Морлок-Штадионе”.

Ранее на сборе в Катаре главный тренер Ханси Флик и лидер команды Томас Мюллер говорили о необходимости зимних трансферов, так как составу мюнхенцев не хватает глубины. Сегодня из-за травм не играли Левандовски, Гнабри и Коман и без них у “Баварии” практически ничего не получалось в атаке.

В первом тайме, когда “Бавария” играла основой, команде Флика удалось создать только полтора момента, а гол был забит после выдающихся индивидуальных действий Дэвиса. В перерыве Флик провел полную смену состава, но и “Нюрнберг” также сделал десять замен. Дублеры мюнхенцев не смогли проявить себя и “Бавария” проиграла с разгромным счетом. К совсем несчастьям, 20-миллионный Кюизанс, который пока не может пробиться в первую команду, не забил пенальти. Это был не день “Баварии”.

Товарищеский матч. Нюрнберг, “Макс-Морлок-Штадион”

“Нюрнберг” – “Бавария” 5:2

Голы: Фрай 22, Исхак 46, Зрелак 58, Шлоснер 60, Хак 77 – Дэвис 34, Тильман 85

На 72-й минуте Кюизанс не реализовал пенальти (вратарь)

“Бавария”: Нойер (Ульрайх 46) – Павар (Зиркзее 46), Боатенг (Май 46), Алаба (Арри-Мби 46), Дэвис (Даджаку 46) – Киммих (Ричардс 46), Толиссо (Сингс 46) – Перишич (Батиста-Мейер 46), Горетцка (Кюизанс 46), Коутиньо (Арп 46) – Мюллер (Тильман 46)