Наполи подписал хавбека Лейпцига Демме за 12 млн евро

“Наполи” оформил трансфер полузащитника “РБ Лейпциг” Диего Демме. По информации СМИ, за 28-летнего опорника неаполитанцы заплатили 12 миллионов евро.

Демме присоединился к “Лейпцигу” в 2014 году, когда РБ играл в третьем немецком дивизионе и проделал с командой путь до квалификации в плей-офф Лиги чемпионов.

Опорный хавбек говорил о своем желании поиграть в Ла Лиге или Серии А перед стартом нынешнего сезона, но Юлиан Нагельсманн уговорил его остаться. В результате за полгода Демме провел 24 матча, из них 11 в статусе капитана “Лейпцига”.

Диего Демме имеет двойное итало-германское гражданство, и интересно, что он был назван в честь Диего Марадоны, футболиста проведшего свои лучшие годы именно в “Наполи”.