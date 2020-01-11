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Наполи подписал хавбека Лейпцига Демме за 12 млн евро
28-летний футболист исполнил свое давнее желание
“Наполи” оформил трансфер полузащитника “РБ Лейпциг” Диего Демме. По информации СМИ, за 28-летнего опорника неаполитанцы заплатили 12 миллионов евро.
Демме присоединился к “Лейпцигу” в 2014 году, когда РБ играл в третьем немецком дивизионе и проделал с командой путь до квалификации в плей-офф Лиги чемпионов.
Опорный хавбек говорил о своем желании поиграть в Ла Лиге или Серии А перед стартом нынешнего сезона, но Юлиан Нагельсманн уговорил его остаться. В результате за полгода Демме провел 24 матча, из них 11 в статусе капитана “Лейпцига”.
Диего Демме имеет двойное итало-германское гражданство, и интересно, что он был назван в честь Диего Марадоны, футболиста проведшего свои лучшие годы именно в “Наполи”.