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Хакими не перейдет в Баварию
Футболист либо останется в Боруссии, либо вернется в Реал
Защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими, который выступает на правах аренды за дортмундскую "Боруссию", не перейдёт в "Баварию", утверждает Kicker.
Мюнхенский клуб сделал "сливочным" запрос по 21-летнему марокканскому футболисту, однако, по словам издания, у него нет шансов заполучить игрока. Ожидается, что Ашраф либо вернётся в "Реал", либо продолжит карьеру в "Боруссии", если стороны согласуют выкуп по истечении аренды.
Хакими перешёл в "Боруссию" летом 2018 года на правах аренды, рассчитанной на два года и не предусматривающей права выкупа.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 17 матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 2 голами и 6 результативными передачами, а также получил 3 жёлтые карточки.