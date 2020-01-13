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Хакими не перейдет в Баварию

Германия
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Футболист либо останется в Боруссии, либо вернется в Реал

Хакими не перейдет в Баварию
Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими, который выступает на правах аренды за дортмундскую "Боруссию", не перейдёт в "Баварию", утверждает Kicker.

Мюнхенский клуб сделал "сливочным" запрос по 21-летнему марокканскому футболисту, однако, по словам издания, у него нет шансов заполучить игрока. Ожидается, что Ашраф либо вернётся в "Реал", либо продолжит карьеру в "Боруссии", если стороны согласуют выкуп по истечении аренды.

Хакими перешёл в "Боруссию" летом 2018 года на правах аренды, рассчитанной на два года и не предусматривающей права выкупа.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 17 матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 2 голами и 6 результативными передачами, а также получил 3 жёлтые карточки.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Ашраф Хакими
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