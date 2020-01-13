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Мюллер: Вопрос о моем будущем будет решен летом

Германия
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Мюллер: Вопрос о моем будущем будет решен летом
UA-Футбол
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Игрок "Баварии" Томас Мюллер заявил, что только летом будет решать вопрос касательно своего будущего. Ранее сообщалось, что из-за конфликта с Нико Ковачем он мог сменить команду.

"На данный момент, я сосредоточен на том, чтобы быть успешным в текущем сезоне. Летом я поговорю с клубом и мы рассмотрим все варианты.

Посмотрим, в каком направлении все пойдет. Каждая сторона должна представить свой взгляд на счет будущего. А потом уже говорить о контракте", - приводит слова немецкого игрока Sport1.

Контракт игрока с клубом расчитан до лета 2021 года.

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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