Мюллер: Вопрос о моем будущем будет решен летом

Игрок "Баварии" Томас Мюллер заявил, что только летом будет решать вопрос касательно своего будущего. Ранее сообщалось, что из-за конфликта с Нико Ковачем он мог сменить команду.

"На данный момент, я сосредоточен на том, чтобы быть успешным в текущем сезоне. Летом я поговорю с клубом и мы рассмотрим все варианты.

Посмотрим, в каком направлении все пойдет. Каждая сторона должна представить свой взгляд на счет будущего. А потом уже говорить о контракте", - приводит слова немецкого игрока Sport1.

Контракт игрока с клубом расчитан до лета 2021 года.