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Йоахим Лев раскритиковал трансфер Нюбеля в Баварию

Германия
(1 голосов)

С его аргументами можно согласиться

Йоахим Лев раскритиковал трансфер Нюбеля в Баварию
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал трансфер голкипера Александра Нюбеля в "Баварию".

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"Лично мне больше нравится, когда молодой игрок в клубе получает чем можно больше игрового времени. Благодаря этому он набирается опыта и развивается быстрее.

Когда тебе 21, или 22, и ты несколько лет сидишь на скамейке запасных, я не думаю, что это можно будет назвать успехом", - приводит слова специалиста Goal.

Напомним, что ранее Лев рассказал, кого из немецких вратарей он считает основным.

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В статье: Германия Йоахим Лев Мануэль Нойер бавария Александр Нюбель
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