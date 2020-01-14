Йоахим Лев раскритиковал трансфер Нюбеля в Баварию

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал трансфер голкипера Александра Нюбеля в "Баварию".

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"Лично мне больше нравится, когда молодой игрок в клубе получает чем можно больше игрового времени. Благодаря этому он набирается опыта и развивается быстрее.

Когда тебе 21, или 22, и ты несколько лет сидишь на скамейке запасных, я не думаю, что это можно будет назвать успехом", - приводит слова специалиста Goal.

Напомним, что ранее Лев рассказал, кого из немецких вратарей он считает основным.