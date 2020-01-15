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Забыл продлить? У Клинсманна закончилась тренерская лицензия, он может пропустить матч с Баварией

Германия
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Юрген, как так?

Забыл продлить? У Клинсманна закончилась тренерская лицензия, он может пропустить матч с Баварией
Новина українською

У главного тренера "Герты" Юргена Клинсманна сейчас проблемы с тренерской лицензией. По информации Bild, 55-летнего специалиста попросили оформить все необходимые документы до поединка с мюнхенской "Баварией", но Юрген до сих пор это не сделал.

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Лицензия должна обновляться каждые 3 года. Для этого необходимо до 20 часов дальнейшего обучения на тренерских курсах. Клубу и Клинсманну грозит штраф за нарушение правил Федерации футбола Германии. Сам немец отметил:

"Когда я сел в самолет в направлении Берлина в конце ноября, я не думал, что мне нужна лицензия и подтверждение профессиональной подготовки. Не знал, что стану тренером "Герты". На Рождество я просто забыл документы в нашем доме в Калифорнии, сейчас там никого нет. Однако я в процессе подготовки необходимых бумаг".

Издание отмечает, что пока неясно, разрешат ли Клинсманну руководить "Гертой" в матче 18-го тура Бундеслиги с "Баварией" – поединок состоится 19 января. Юрген тренирует берлинскую команду с 2019 года. В текущем сезоне клуб занимает 12-е место в чемпионате (19 очков).

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В статье: Бавария (Мюнхен) Герта (Берлин) Юрген Клинсманн
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