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РБ Лейпциг подписал 21-летнего воспитанника Барселоны

Германия
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Однако голкипер еще на полгода останется в Испании

РБ Лейпциг подписал 21-летнего воспитанника Барселоны
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21-летний испанский вратарь Жозеп Мартинес подписал контракт с немецким клубом. Об этом информирует AS.

Игрок "Лас-Пальмаса" уже следующим летом перейдет в "РБ Лейпциг". Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Остаток сезона он продолжит защищать цвета испанской команды.

Мартинес - воспитанник академии "Барселоны". В 2017 он подписал контракт с "Лас-Пальмасом". В этом сезоне успел провести 15 матчей, его клуб идет на шестом месте в испанской Сегунде.

Ранее "РБ Лейпциг" продал своего полузащитника в "Наполи".

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В статье: Ла Масия РБ Лейпциг Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) Жозеп Мартинес
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