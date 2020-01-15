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РБ Лейпциг подписал 21-летнего воспитанника Барселоны
Однако голкипер еще на полгода останется в Испании
21-летний испанский вратарь Жозеп Мартинес подписал контракт с немецким клубом. Об этом информирует AS.
Игрок "Лас-Пальмаса" уже следующим летом перейдет в "РБ Лейпциг". Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Остаток сезона он продолжит защищать цвета испанской команды.
Мартинес - воспитанник академии "Барселоны". В 2017 он подписал контракт с "Лас-Пальмасом". В этом сезоне успел провести 15 матчей, его клуб идет на шестом месте в испанской Сегунде.
Ранее "РБ Лейпциг" продал своего полузащитника в "Наполи".