Германия
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Официально: Шальке арендовал защитника Барселоны
Француз полгода проведет в Германии
Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо временно сменил команду. Об этом сообщает официальный сайт каталонцев.
Его арендовал "Шальке". Соглашение подписано до 30-го июня этого года. За это немецкая стороная заплатит 1,5 миллиона евро, а также возмет на себя расходы по зарплате.
Более того, летом они смогут выкупить защитника за 25 миллионов. В этом случае, у каталонцев будет приоритетное право покупки Тодибо за 50 миллионов.
Ранее, главным претендентом на француза был "Милан".
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