Официально: Шальке арендовал защитника Барселоны

Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо временно сменил команду. Об этом сообщает официальный сайт каталонцев.

Его арендовал "Шальке". Соглашение подписано до 30-го июня этого года. За это немецкая стороная заплатит 1,5 миллиона евро, а также возмет на себя расходы по зарплате.

Более того, летом они смогут выкупить защитника за 25 миллионов. В этом случае, у каталонцев будет приоритетное право покупки Тодибо за 50 миллионов.

Ранее, главным претендентом на француза был "Милан".