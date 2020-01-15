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Официально: Шальке арендовал защитника Барселоны

Германия
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Француз полгода проведет в Германии

Официально: Шальке арендовал защитника Барселоны
UA-Футбол
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Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо временно сменил команду. Об этом сообщает официальный сайт каталонцев.

Его арендовал "Шальке". Соглашение подписано до 30-го июня этого года. За это немецкая стороная заплатит 1,5 миллиона евро, а также возмет на себя расходы по зарплате.

Более того, летом они смогут выкупить защитника за 25 миллионов. В этом случае, у каталонцев будет приоритетное право покупки Тодибо за 50 миллионов.

Ранее, главным претендентом на француза был "Милан".

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Барселона Жан-Клер Тодибо
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