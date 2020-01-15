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Мюллер и Хуммельс намеренны сыграть на Олимпиаде-2020

Германия
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Мюллер и Хуммельс намеренны сыграть на Олимпиаде-2020
UA-Футбол
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Летом этого года состоятся Олимпийские игры в Токио. По правилам, в футбольных командах лишь три игрока могут быть старше 23-х лет.

Тренерские штабы понемногу начинают формировать составы. Наставник олимпийской Германии Штефан Кунц также рассматривает кандидатов.

По данным Bild, в команде могут оказаться два чемпиона мира - Томас Мюллер и Маттс Хуммельс. Оба изъявили желание сыграть на турнире. Пока неизвестно, как на это отреагируют их клубы, так как они пропустят существенную часть подготовки к сезону.

Ранее Мюллер сообщил, что летом примет решение о своем будущем в клубе.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Германия Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Олимпиада-2020 Маттс Хуммельс
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