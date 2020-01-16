Бавария отказалась от трансфера Додо из-за слишком высокой цены

Мюнхенская “Бавария” действительно проявляла интерес к фланговому защитнику “Шахтера” Додо, но в итоге отказалась от трансфера, информирует kicker.

Покупка правого защитника – приоритетная цель главного тренера “Баварии” Ханси Флика. Дело в том, что основной фулбек последних лет Йозуа Киммих окончательно переведен в центр поля, а Бенжамен Павар нужен на проблемной позиции центрального защитника.

Для спортивного директора “Баварии” Хасана Салихамиджича приоритетными были две кандидатуры: Жуан Канселу из “Манчестер Сити” и Бенджамин Хенрикс из “Монако”. Канселу “Бавария” хотела взять в аренду, что не устраивало “Сити”, а Хенрикс выбрал “РБ Лейпциг”, но в итоге его трансфер заблокировал новый главный тренер “Монако” Роберт Морено.

После этих двух неудач, вероятно, и появился вариант с Додо, но как сообщает kicker, в мюнхенском клубе посчитали, что качество игры бразильца не соответствует требованиям “Баварии”, кроме того запрашиваемая цена “Шахтера” (25 млн евро) – слишком завышена. В итоге, от Додо “Бавария” отказалась, и теперь, как пишет Sport Bild, присматривается к защитнику ПСЖ Тома Менье.