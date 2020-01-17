Бундеслига возвращается. Самые ожидаемые события 18-го тура

Двадцатипятидневная пауза в чемпионате Германии подошла к концу. Сегодня в Гельзенкирхене между собой сыграют “Шальке” и “Боруссия” Менхенгладбах. Это будет первый матч второго круга чемпионата Германии.

В прошлом году победителем первого круга стала “Боруссия” Д. Команда Люсьена Фавра опережала “Баварию” на шесть очков, а затем отрыв увеличился до девяти пунктов. Однако Дортмунд растерял свое преимущество, подарив “Баварии” седьмое подряд чемпионство. Будет ли интрига в этом году?

“Кто будет чемпионом?”, – спросил kicker у 239 футболистов Бундеслиги перед зимней паузой. Неожиданно лидером опроса стал “РБ Лейпциг” (43%), а не “Бавария” (36%). Команда Нагельсманна действительно провела великолепный первый круг и заслуженно закончила его на первом месте, разбив дуополию “Баварии” и “Боруссии” Дортмунд. РБ забил больше всего голов (48), больше всех со стандартов (13) и контратак (11), больше всех в первые 15 минут (7) и в последние 15 минут (13). Также “Лейпциг” – лучшая выездная команда лиги.

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Между “Лейпцигом” и“Баварией” втиснулась “Боруссия” Менхенгладбах. Многие ожидают спада “жеребцов” после зимней паузы, но у команды Марко Розе есть преимущество над конкурентами – Гладбах уже вылетел из еврокубков и Кубка Германии и может полностью сосредоточиться на чемпионате.

Третья “Бавария” и четвертая “Боруссия” Дортмунд проигрывают “Лейпцигу” четыре и семь очков соответственно, но у каждого из них есть козыри на вторую половину сезона. У мюнхенцев это главный тренер Ханси Флик, который преобразил игру команду и пользуется полной поддержкой в раздевалке, у BVB – Эрлинг Холанд, многообещающий норвежский бомбардир.

Появление кометы

Переход Холанда в “Боруссию” удивил немало футбольных болельщиков, однако норвежец сделал правильный выбор для своей карьеры.

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В первом круге креативные хавы BVB Санчо, Азар, Ройс, Брандт, Хакими создали немало моментов, которые просто некому было завершать, и теперь эта задача ложится на мощные плечи 19-летнего Холанда. Впервые проявить себя в футболке “Боруссии” норвежец сможет в матче против “Аугсбурга”, однако ожидать появления его в старте не стоит. Люсьен Фавр – консервативный тренер в плане интеграции новичков.

Ставки на матч “Аугсбург” – “Боруссия” Дортмунд

Просроченная лицензия Клинсманна и визит Баварии в Берлин

В начале ноября Юрген Клинсманн был назначен главой наблюдательного совета “Герты”, а уже через три недели ему пришлось возглавить команду – Анте Чович был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Клинси окружил себя командой специалистов, а сам, как точно выразился Лотар Маттеус стал исполнять роль “проектного менеджера”. Про формальности, сопряженные с исполнением тренерской работы, Клинси забыл, оставив лицензию тренера “в каком-то ящичке” своего дома в Калифорнии. А действительна ли она? После своего провала в “Баварии” в конце прошлого десятилетия, чемпион мира-1990 больше не работал в Германии, вернувшись в США. Как пишет Bild, срок действия его тренерской лицензии истек 31 декабря 2012, поскольку он не проходил необходимые 20 часов тренинга, чтобы продлить ее на три года, как этого требуют правила DFB. Сам же Клинси утверждает, что был на курсах в Мексике и Бразилии, но принципиальные чиновники из федерации могут ко всему придраться.

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С Клинсманном на лавке или нет, в воскресенье “Герта” будет принимать на “Олимпиаштадионе” “Баварию” и для это Рекордмайстера этот матч точно не будет легкой прогулкой. В последних трех поединках первого круга “Герта” не пропустила ни одного гола, отобрав очки у “Байера” с “Боруссией” М, и показала себя командой, которая прекрасно умеет нейтрализовывать сильные стороны соперника. Левандовски подходит к матчу с “Гертой” после операции, Гнабри после небольшой травмы, и эти обстоятельства могут сковать атакующую мощь “Баварии”.

Ставки на матч “Герта” – “Бавария”

Борьба противоположностей

Нет более непохожих друг на друга команд, чем “РБ Лейпциг” и “Унион”. У РБ наименьший в лиге средний возраст (24.56), берлинцы старше всех (27.79). “Унион” больше всех в лиге играет лонгболлами (1238), “Лейпциг” – меньше всех (830). Такая же ситуация и с фолами: “Унион” лидер (266), РБ – аутсайдер (175).

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В первом круге команда Нагельсманна разгромила “Унион” 4:0, трудно будет берлинцам избежать разгрома и в этот раз. “Лейпциг” в последних восьми матчах лиги забивал не меньше трех мячей.

Ставки на матч “РБ Лейпциг” – “Унион” Берлин

Шуберт на авансцене

Александер Нюбель продолжает отсиживать свою дисквалификацию, поэтому в третьем матче подряд место в воротах “Шальке” займет 21-летний Маркус Шуберт. Пока ему не удалось еще отстоять 90 минут на ноль во вратарском свитере “Шальке” и он постарается это сделать сегодня против “Боруссии”. Ему будет противостоять Бреэль Эмболо, бывший нападающий “Шальке”. Выступая за “кнаппен” он за три сезона забил всего лишь десять голов в чемпионате, а вот в Гладбахе дела у Эмболо обстоят лучше – он уже установил личный рекорд сезона, забив в первом круге шесть голов.

Ставки на матч “Шальке” – “Боруссия” Менхенгладбах

Полное расписание тура

17.01.2020, пятница

21:30 “Шальке” – “Боруссия” Менхенгладбах

18.01.2020, суббота

16:30 “Аугсбург” – “Боруссия” Дортмунд

16:30 “Кельн” – “Вольфсбург”

16:30 “Хоффенхайм” – “Айнтрахт”

16:30 “Фортуна” – “Вердер”

16:30 “Майнц” – “Фрайбург”

19:30 “РБ Лейпциг” – “Унион” Берлин

19.01.2020, воскресенье

16:30 “Герта” – “Бавария”

19:00 “Падерборн” – “Байер”