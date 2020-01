Байер продлил контракт с Петером Босом

"Байер" продлил контракт с главным тренером Петером Босом. Новое соглашение 56-летнего специалиста рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что Бос возглавил леверкузенскую команду в январе 2019 года. Под его руководством команда завершила прошлый сезон на четвертом месте в Бундеслиге и вышла в Лигу чемпионов, где клуб занял третье место в группе D.

В нынешнем сезоне после 17 туров "Байер" идет на 6-м месте, набрав 28 очков.

???? Peter Bosz has extended his contract with Bayer 04 until 2022! ???? pic.twitter.com/ENbenKW6cQ