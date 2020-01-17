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Байер продлил контракт с Петером Босом

Германия
(1 голосов)

Наставник проведет в клубе еще 2,5 года

Байер продлил контракт с Петером Босом
Новина українською

"Байер" продлил контракт с главным тренером Петером Босом. Новое соглашение 56-летнего специалиста рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что Бос возглавил леверкузенскую команду в январе 2019 года. Под его руководством команда завершила прошлый сезон на четвертом месте в Бундеслиге и вышла в Лигу чемпионов, где клуб занял третье место в группе D.

В нынешнем сезоне после 17 туров "Байер" идет на 6-м месте, набрав 28 очков.

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В статье: Байер (Леверкузен) Петер Бос
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