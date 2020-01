Второй раз подряд: Тимо Вернер - игрок месяца в Бундеслиге

Лидер и лучший бомбардир "РБ Лейпцига" Тимо Вернер был признан лучшим игроком месяца в чемпионате Германии. Об этом сообщил их официальный сайт.

Для него это вторая победа подряд. В четырех матчах декабря он смог забить пять голов и отдал одну голевую передачу. Также на награду претендовали Ройс, Коутиньо, Макс и Филип Костич.

It's two in a row for @TimoWerner! The superstar striker is your #BundesligaPOTM for December @EASPORTSFIFA #FIFA20 pic.twitter.com/ZP0jjYjtim