Второй раз подряд: Тимо Вернер - игрок месяца в Бундеслиге

Лидер и лучший бомбардир "РБ Лейпцига" Тимо Вернер был признан лучшим игроком месяца в чемпионате Германии. Об этом сообщил их официальный сайт.

Для него это вторая победа подряд. В четырех матчах декабря он смог забить пять голов и отдал одну голевую передачу. Также на награду претендовали Ройс, Коутиньо, Макс и Филип Костич.

Ранее Вернер заявил о желании сыграть в АПЛ.