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Второй раз подряд: Тимо Вернер - игрок месяца в Бундеслиге

Германия
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Все вполне заслуженно

Второй раз подряд: Тимо Вернер - игрок месяца в Бундеслиге
UA-Футбол
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Лидер и лучший бомбардир "РБ Лейпцига" Тимо Вернер был признан лучшим игроком месяца в чемпионате Германии. Об этом сообщил их официальный сайт.

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Для него это вторая победа подряд. В четырех матчах декабря он смог забить пять голов и отдал одну голевую передачу. Также на награду претендовали Ройс, Коутиньо, Макс и Филип Костич.

Ранее Вернер заявил о желании сыграть в АПЛ.

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В статье: Тимо Вернер РБ Лейпциг
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