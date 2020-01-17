Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Второй раз подряд: Тимо Вернер - игрок месяца в Бундеслиге
Все вполне заслуженно
Лидер и лучший бомбардир "РБ Лейпцига" Тимо Вернер был признан лучшим игроком месяца в чемпионате Германии. Об этом сообщил их официальный сайт.
Для него это вторая победа подряд. В четырех матчах декабря он смог забить пять голов и отдал одну голевую передачу. Также на награду претендовали Ройс, Коутиньо, Макс и Филип Костич.
It's two in a row for @TimoWerner! The superstar striker is your #BundesligaPOTM for December @EASPORTSFIFA #FIFA20 pic.twitter.com/ZP0jjYjtim— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 17, 2020
Ранее Вернер заявил о желании сыграть в АПЛ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...