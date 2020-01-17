Бундеслига. Шальке на две головы сильнее Гладбаха

“Боруссия” Менхенгладбах не проигрывала “Шальке” шесть матчей подряд. Когда-нибудь эта серия должна была закончиться, и это в итоге произошло, не так быстро, как хотелось бы “жеребцам”.

“Шальке” провел сегодня образцовый матч, что не скажешь про “Боруссию”. Команда Марко Розе подошла к этой игре с позитивным настроем, играла слишком самоуверенно, и “Шальке”, как одна из лучших контратакующих команд Германии, удачно этим пользовался.

В первом тайме вратарь “Гладбаха” Ян Зоммер сделал четыре потрясающих сэйва, его визави Маркус Шуберт также действовал безупречно, хотя его воротам было меньше угрозы. Приходили на помощь молодому вратарю “Шальке” и его партнеры по команде. Герой матча Михаэль Грегорич в одном из эпизодов выбил мяч с линии ворот.

Именно Грегорич, который перешел в “Шальке” из “Аугсбурга” в зимнее межсезонье, сделал решающий вклад в победу своей новой команды. Сначала австриец на 48-й минуте отменно прочитал эпизод и выкатил мяч на свободного Сердара, которому не составило труда точно ударить в угол, а затем забил свой дебютный гол, поставив точку в великолепной контратаке “Шальке”.

Трудовая победа “Шальке”, который продолжает играть выше всех ожиданий. “Боруссия” М не могла сегодня рассчитывать на двух основных защитников и это сильно ослабило игру “жеребцов”. Пятое поражения в чемпионате для Гладбаха – в воскресенье “Бавария” может выйти на второе место.

Бундеслига, 18-й тур. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”, 62271 зритель

“Шальке” – “Боруссия” Менхенгладбах 2:0

Голы: Сердар 48, Грегорич 58

“Шальке”: Шуберт – Кенни, Кабак, Настасич, Очипка – Маскарель, Сердар (Бужеляб 75), Калиджури – Шепф – Раман (Кутуджу 69), Грегорич (Бургшталлер 90)

“Боруссия”: Зоммер – Вендт, Янчке (Штробль 85), Гинтер, Лайнер – Хофманн, Закария – Тюрам, Эмболо (Штиндль 72), Херрманн (Нойхаус 59) – Плеа

Предупреждения: Кенни 19, Кабак 76, Шепф 79 – Лайнер 31, Тюрам 51, Янчке 81, Штиндль 90+2