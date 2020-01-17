Ханси Флик уже не уверен, что Баварии нужны новые подписания

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик рассказал, как идут дела с травмированными игроками. Он уверен, что в связи с их возвращением, новые покупки могут уже не понадобиться.

"Ситуация с травмированными сейчас гораздо лучше. Вернулись к тренировкам Левандоски, а также Гнабри, с новой прической. Роберт - настоящий профессионал и вскоре сможет играть.

Эрнандес уже также тренируется, Коман и Мартинес будут в строю в течении недели. Ранее я говорил, что клубу нужны новые трансферы, однако сейчас дела обстоят совсем иначе", - приводит слова тренера AS.

На этой неделе восстанавливается чемпионат Германии, "Бавария" проведет игру против "Герты".