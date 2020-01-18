Аугсбург - Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Бундеслига, 18-й тур.

18 января, Аугсбург, "ВВК-Арена"

"Аугсбург" 16:30 "Боруссия" Дортмунд

Ерлинг Браут Холанд начнет в запасе свой первый официальный матч в “Боруссии” Дортмунд. Стартовый состав BVB: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Аканджи – Хакими, Брандт, Витцель, Геррейру – Санчо, Ройс, Азар

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