Холанд оформил хет-трик за 20 минут в дебютном матче за Боруссию

В рамках 18-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла "Аусбург" 5:3.

Форвард "шмелей" Эрлинг Холанд записал на свой счет хет-трик в этом матче. Для этого нападающему понадобилось всего лишь 20 минут и 3 удара.

Норвежец появился на поле на 53-й минуте, выйдя на замену вместо Пищека. Спустя буквально 3 минуты 19-летний форвард забил дебютный гол в футболке "Боруссии". Также Холанд отметился забитыми мячами на 70-й и 79-й минутах.