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Холанд оформил хет-трик за 20 минут в дебютном матче за Боруссию

Германия
(1 голосов)

3 первых удара в футболке "шмелей" - 3 гола

Холанд оформил хет-трик за 20 минут в дебютном матче за Боруссию
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В рамках 18-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла "Аусбург" 5:3.

Форвард "шмелей" Эрлинг Холанд записал на свой счет хет-трик в этом матче. Для этого нападающему понадобилось всего лишь 20 минут и 3 удара.

Норвежец появился на поле на 53-й минуте, выйдя на замену вместо Пищека. Спустя буквально 3 минуты 19-летний форвард забил дебютный гол в футболке "Боруссии". Также Холанд отметился забитыми мячами на 70-й и 79-й минутах.

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В статье: Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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mavate (Днепропетровск)
18.01.2020 в 19:00
ВОТ С КОГО НАДО БРАТЬ ПРИМЕР НАШИМ ЧЕМПИОНАМ МИРА супряге и к
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