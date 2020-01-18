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Холанд оформил хет-трик за 20 минут в дебютном матче за Боруссию
3 первых удара в футболке "шмелей" - 3 гола
В рамках 18-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла "Аусбург" 5:3.
Форвард "шмелей" Эрлинг Холанд записал на свой счет хет-трик в этом матче. Для этого нападающему понадобилось всего лишь 20 минут и 3 удара.
Норвежец появился на поле на 53-й минуте, выйдя на замену вместо Пищека. Спустя буквально 3 минуты 19-летний форвард забил дебютный гол в футболке "Боруссии". Также Холанд отметился забитыми мячами на 70-й и 79-й минутах.
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mavate (Днепропетровск)
18.01.2020 в 19:00
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