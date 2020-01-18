Холанд: Хет-трик? Для этого меня и покупали

“Боруссия” Дортмунд уступала “Аугсбургу” со счетом 1:3. На 56-й минуте на поле появился Эрлинг Браут Холанд и через 23 минуты “Боруссия” выигрывала уже 5:3. Холанд забил три мяча в своей дебютной игре.

После финального свистка норвежец подтвердил свою репутацию молчуна. Имеет право – его голы говорят сами за себя. “Сегодня был хороший день, я очень счастлив и расслаблен”, – сказал Холанду журналисту Sky. Когда же репортер спросил, способен ли Холанд сыграть полный матч, тот ответил своим вопросом “Как я сегодня выглядел?”. “Очень хорошо”, – заметил репортер, на что Холанд сказал “Вот и ваш ответ”.

В похожем стиле 19-летний форвард прореагировал на похвалу спортдира Дортмунда Михаэля Цорка после матча: “Для этого вы меня и покупали”.

Холанд стал первым в истории Бундеслиги футболистом, который забил хет-трик в дебютной игре после выхода на замену.