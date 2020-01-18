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Холанд: Хет-трик? Для этого меня и покупали

Германия
(1 голосов)

Форвард Боруссии Дортмунд прокомментировал свой фантастический дебют

Холанд: Хет-трик? Для этого меня и покупали
UA-Футбол
Новина українською

“Боруссия” Дортмунд уступала “Аугсбургу” со счетом 1:3. На 56-й минуте на поле появился Эрлинг Браут Холанд и через 23 минуты “Боруссия” выигрывала уже 5:3. Холанд забил три мяча в своей дебютной игре.

После финального свистка норвежец подтвердил свою репутацию молчуна. Имеет право – его голы говорят сами за себя. “Сегодня был хороший день, я очень счастлив и расслаблен”, – сказал Холанду журналисту Sky. Когда же репортер спросил, способен ли Холанд сыграть полный матч, тот ответил своим вопросом “Как я сегодня выглядел?”. “Очень хорошо”, – заметил репортер, на что Холанд сказал “Вот и ваш ответ”.

В похожем стиле 19-летний форвард прореагировал на похвалу спортдира Дортмунда Михаэля Цорка после матча: “Для этого вы меня и покупали”.

Холанд стал первым в истории Бундеслиги футболистом, который забил хет-трик в дебютной игре после выхода на замену.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Аугсбург Эрлинг Холанд
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
18.01.2020 в 21:32
Парень хорош. Главное, что бы не сдулся.
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Инспектор ( )
18.01.2020 в 21:00
19-летний форвард клепает по 3 гола в бундеслиге. У нас 21 год все в молодых ходят
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