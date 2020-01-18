Бундеслига. РБ Лейпциг дожал Унион, Вернер забил 20-й гол и обошел Левандовски

“РБ Лейпциг” стал первой в истории Бундеслиги командой, которая в девяти матчах подряд забивает не меньше трех мячей. РБ достиг отметки в 40 очков и оторвался от второго места на пять пунктов. Лучший бомбардир команды Тимо Вернер сегодня сделал дубль и с показателем 20 голов в 18 турах обошел, по меньшей мере на один день, Роберта Левандовски. Как будто зимней паузы и не было – “Лейпциг” остается “Лейпцигом”.

Справедливости ради нужно сказать, что первый тайм “Лейпциг” провалил. “Унион” выигрывал борьбу, играл надежно у своих ворот и забил свой гол, воспользовавшись обрезкой соперника.

Видимо в перерыве Юлиан Нагельсманн провел очень удачную работу над ошибками, потому что РБ после перерыва добавил. “Лейпциг” стал играть цельнее, свою роль сыграл и Тимо Вернер. На 51-й минуте он мощно пробил в угол после отскока и сравнял счет. Паритет продолжался недолго – через некоторое время Забитцер воспользовался ошибкой Гикевича и вывел РБ вперед, третий гол – результат совместных действий Забитцера и Вернера. Первый сделал навес, второй забил.

“Лейпциг” провел не самый лучший матч, но добыл три очка.

Бундеслига, 18 тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”, 42146 зрителей

“РБ Лейпциг” – “Унион” Берлин 3:1

Голы: Вернер 51, Забитцер 57, Вернер 83 – Бюльтер 10

“РБ Лейпциг: Гулачи – Мукиэле, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Адамс (Ильзанкер 86), Лаймер – Забитцер, Нкунку (Айдара 79), Вернер – Шик (Поульсен 68)

“Унион”: Гикевич – Фридрих, Паренсен (Польтер 82), Суботич – Ленц, Андрих, Гентнер, Рюэрсон – Бюльтер, Ингвартсен (Малли 71) – Андерссон (Уджа 75)

Предупреждения: Андерссон 60 – Рюэрсон 71, Паренсен 80