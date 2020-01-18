Люсьен Фавр: Холанд предоставляет нам еще один вариант игры в атаке

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр поделился впечатлениями от дебюта Эрлинга Холанда в футболке "шмелей" в матче 18-го тура Бундеслиги против "Аугсбурга".

"Эрлинга хорошо приняли, он сразу показал свою силу забегами в глубину. Он хорошо перемещается между линиями и предоставляет нам еще один вариант игры в атаке.

Джованни Рейна тоже сыграл. Хорошо проявил себя. Была сумасшедшая игра. Мы должны были повести в первом тайме. Но вместо лидерства проигрывали 0:1 в первой половине. Мы перестроились, потому что соперник лидировал, мы хотели выиграть. Пришлось больше рисковать. Мы справились", – поделился Люсьен Фавр.