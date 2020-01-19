Хет-трик Холанда сподвиг Дортмунд на сумасшедший камбек. Аугсбург - Боруссия 3:5

Предоставляем вашему вниманию видеообзор матча 18-го тура Бундеслиги, в котором "Аугсбург" в сумасшедшей перестрелке уступил "Боруссии".

Хозяева вели в счёте 3:1 к 55-й минуте игры, однако затем на поле появился зимний новичок дортмундцев Эрлинг Холанд. Норвежцу хватило менее получаса для того, чтобы оформить хет-трик в первой игре в Бундеслиге и принести своей команде три очка.

Аугсбург – Боруссия (Д) 3:5

Голы: Нидерлехнер (34, 55), Рихтер (46) – Брандт (49), Холанд (59, 70, 79), Санчо (61)