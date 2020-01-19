  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Холанд стал седьмым футболистом в истории Бундеслиги, который сделал хет-трик в дебютной игре
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холанд стал седьмым футболистом в истории Бундеслиги, который сделал хет-трик в дебютной игре

Германия
(1 голосов)

В последний раз удалось Обамеянгу семь лет назад

Холанд стал седьмым футболистом в истории Бундеслиги, который сделал хет-трик в дебютной игре
UA-Футбол
Новина українською

Вчера Эрлинг Холанд сыграл свой первый матч за “Боруссию” Дортмунд. Дебют получился идеальным – норвежец забил три гола “Аугсбургу”. Он стал седьмым футболистом в истории Бундеслиги, которому удалось дебютировать в чемпионате Германии хет-триком.

В последний раз настолько удачный дебют также был у форварда BVB. В августе 2013-го новичок Дортмунда Пьер-Эмерик Обамеянг забил три гола… в ворота “Аугсбурга”.

Читайте такжеХет-трик Холанда сподвиг Дортмунд на сумасшедший камбек. Аугсбург - Боруссия 3:5

Ранее хет-трики в дебютной игре оформляли такие футболисты как Мартин Фенин (“Айнтрахт” – “Герта” 3:0, 2008), Адемар (“Штутгарт” – “Кайзерслаутерн” 6:1, 2001), Олаф Маршалл (“Динамо” Дрезден – “Локомотив” Лейпциг 3:3, 1993), Херманн Олигер (“Штутгарт” – “Шальке” 3:0, 1973), Энгельберт Краус (“Мюнхен 1860” – “Саарбрюккен” 7:1, 1963).

Холанд стал самым молодым футболистом, которому покорилось это достижение, кроме того, он оформил хет-трик быстрее всех – всего за 20 минут. Краусу для этого понадобилось 42 минуты, остальным еще больше.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Пьер-Эмерик Обамеянг Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...