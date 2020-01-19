Холанд стал седьмым футболистом в истории Бундеслиги, который сделал хет-трик в дебютной игре

Вчера Эрлинг Холанд сыграл свой первый матч за “Боруссию” Дортмунд. Дебют получился идеальным – норвежец забил три гола “Аугсбургу”. Он стал седьмым футболистом в истории Бундеслиги, которому удалось дебютировать в чемпионате Германии хет-триком.

В последний раз настолько удачный дебют также был у форварда BVB. В августе 2013-го новичок Дортмунда Пьер-Эмерик Обамеянг забил три гола… в ворота “Аугсбурга”.

Ранее хет-трики в дебютной игре оформляли такие футболисты как Мартин Фенин (“Айнтрахт” – “Герта” 3:0, 2008), Адемар (“Штутгарт” – “Кайзерслаутерн” 6:1, 2001), Олаф Маршалл ( “Динамо” Дрезден – “Локомотив” Лейпциг 3:3, 1993), Херманн Олигер (“Штутгарт” – “Шальке” 3:0, 1973), Энгельберт Краус (“Мюнхен 1860” – “Саарбрюккен” 7:1, 1963).

Холанд стал самым молодым футболистом, которому покорилось это достижение, кроме того, он оформил хет-трик быстрее всех – всего за 20 минут. Краусу для этого понадобилось 42 минуты, остальным еще больше.