Бундеслига. Бавария пробила брешь в стене Клинсманна

С приходом Юргена Клинсманна “Герта” стала самой консервативной командой в чемпионате Германии. Для экс-тренера сборной США главное – это низкий блок, непроходимая оборона, нивелирование сильных сторон соперника. “Бавария” играла сегодня без основных вингеров Комана и Гнабри, из-за чего ей долго не удавалось раскачать “Герту”. Первый тайм прошел практически без ударов, более-менее опасный момент был у Левандовски, но в динамичном эпизоде он не попал в ворота с близкой дистанции.

В первом тайме “Герта” еще старалась ловить “Баварию” на контратаках в переходной фазе, но после перерыве окончательно села у своих ворот. И поплатилась за это крахом.

Чтобы забить первый гол, “Баварии” пришлось сыграть нестандартно. Мюллер ушел со своей нелюбимой позиции на фланге в центр штрафной, и замкнул навес Перишича. Через три минуты свой гол забил уже Левандовски, выбив мяч из рук Ярстейна, но рефери пожалел вратаря “Герты” и отменил мяч. Однако без своего гола поляк не остался – Левандовски реализовал пенальти.

2:0, и игра была сделана – игры в атаке у “Герты” не было. А “Бавария” не останавливалась. Тиаго забил свой первый гол в чемпионате, красиво пробив на точность, а Мюллер ответил взаимностью Перишичу, выполнив точный навес на голову хорвату.

“Бавария” набирает 36 очков и обходит в турнирной таблице “Боруссию” Менхенгладбах.

Бундеслига, 18-й тур. Берлин, “Олимпиаштадион”, 74667 зрителей

“Герта” – “Бавария” 0:4

Голы: Мюллер 60, Левандовски 73 (пен), Тиаго 76, Перишич 84

“Герта”: Ярстейн – Клюнтер, Боята, Торунарига, Платтенхардт – Аскасибар – Лукебакио (Кепке 82), Груйич, Дарида (Вольф 68), Дилросун (Миттельштедт 81) – Зельке

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис (Даяку 80) – Горетцка, Тиаго – Мюллер (Гнабри 87), Коутиньо (Кюизанс 82), Перишич – Левандовски

Предупреждения: Дарида 7, Ярстейн 63, Боята 81 – Павар 19