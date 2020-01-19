  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. Байер разгромил Падерборн, Хавертц отметился голом впервые за четыре месяца
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. Байер разгромил Падерборн, Хавертц отметился голом впервые за четыре месяца

Германия
(1 голосов)

Еще два гола на счету Кевина Фолланда

Бундеслига. Байер разгромил Падерборн, Хавертц отметился голом впервые за четыре месяца
UA-Футбол
Новина українською

Петер Бос на днях продлил контракт с “Байер” и обозначил амбициозные цели: с Леверкузеном он хочет выигрывать трофеи, в том числе и “серебряную салатницу”. Однако в этом сезоне “Байеру” нужно решить задачу поскромнее – гарантировать себе место в первой четверке. Для этого нужно обязательно брать три очка в матчах с такими соперниками, как “Падерборн”.

Сегодня Леверкузену не понадобилось много времени на раскачку. Уже к 14-й минуте Кевин Фолланд сделал дубль, дважды забив головой после навесов Диаби и Хавертца, а 36-й минуте “Байер” довел счет до разгромного – Баумгартлингер воспользовался ошибкой Цингерле.

После перерыва “Байер” немного дал поиграть “Падерборну” и позволил ему отыграть один мяч, но все же завершил игру с преимуществом в три мяча. На 75-й минуте свой первый гол за почти четыре месяца забил Кай Хавертц.

Бундеслига, 18-й тур. Падерборн, “Бентелер-Арена”, 14889 зрителей

“Падерборн” – “Байер” 1:4

Голы: Србены 51 – Фолланд 11, Фолланд 14, Баумгартлингер 36, Хавертц 75

“Падерборн”: Цингерле – Дрегер, Киллиан, Шонлау, Янс (Хольтманн 46) – Гьязула (Сабири 60), Василиадис – Антви-Аджей, Прогер – Србены (Мамба 66), Михель

“Байер”: Градецки – Ларс Бендер, Та, Свен Бендер, Синкгравен (Вайзер 77) – Баумгартлингер, Демирбай – Беллараби (Аларио 71), Хавертц, Диаби – Фолланд

Предупреждения: Василиадис 22, Гьязула 35 – Хавертц 90

Бундеслига. Байер разгромил Падерборн, Хавертц отметился голом впервые за четыре месяца - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бундеслига Байер (Леверкузен) Кевин Фолланд Падерборн (Германия) Кай Хавертц
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...