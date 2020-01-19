Бундеслига. Байер разгромил Падерборн, Хавертц отметился голом впервые за четыре месяца

Петер Бос на днях продлил контракт с “Байер” и обозначил амбициозные цели: с Леверкузеном он хочет выигрывать трофеи, в том числе и “серебряную салатницу”. Однако в этом сезоне “Байеру” нужно решить задачу поскромнее – гарантировать себе место в первой четверке. Для этого нужно обязательно брать три очка в матчах с такими соперниками, как “Падерборн”.

Сегодня Леверкузену не понадобилось много времени на раскачку. Уже к 14-й минуте Кевин Фолланд сделал дубль, дважды забив головой после навесов Диаби и Хавертца, а 36-й минуте “Байер” довел счет до разгромного – Баумгартлингер воспользовался ошибкой Цингерле.

После перерыва “Байер” немного дал поиграть “Падерборну” и позволил ему отыграть один мяч, но все же завершил игру с преимуществом в три мяча. На 75-й минуте свой первый гол за почти четыре месяца забил Кай Хавертц.

Бундеслига, 18-й тур. Падерборн, “Бентелер-Арена”, 14889 зрителей

“Падерборн” – “Байер” 1:4

Голы: Србены 51 – Фолланд 11, Фолланд 14, Баумгартлингер 36, Хавертц 75

“Падерборн”: Цингерле – Дрегер, Киллиан, Шонлау, Янс (Хольтманн 46) – Гьязула (Сабири 60), Василиадис – Антви-Аджей, Прогер – Србены (Мамба 66), Михель

“Байер”: Градецки – Ларс Бендер, Та, Свен Бендер, Синкгравен (Вайзер 77) – Баумгартлингер, Демирбай – Беллараби (Аларио 71), Хавертц, Диаби – Фолланд

Предупреждения: Василиадис 22, Гьязула 35 – Хавертц 90