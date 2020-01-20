Вернер определился с будущим клубом

Форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры, пишет Bild.

По информации издания, 23-летний футболист хочет выступать в "Ливерпуле". При этом пока неясно, когда именно может состояться трансфер.

Соглашение Тимо с "быками" рассчитано до лета 2023 года и предусматривает опцию выкупа за € 60 млн. При этом каждым летом эта сумма уменьшается.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 18 матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 20 голами и 6 результативными передачами.