Перишич признался, что ему нравится играть за Баварию

Вингер "Баварии" Иван Перишич признался, что ему достаточно комфортно находиться в команде. Напомним, что контракт игрока принадлежит "Интеру".

"До конца сезона еще далеко. В "Баварии" мне очень хорошо. Как в личном плане, так и в спортивном. Я продолжаю двигаться шаг за шагом. А что будет дальше - посмотрим.

Мне 30 лет и я не считаю себя старым. Я чувствую себя прекрасно. Моя цель - играть еще семь или восемь лет", - цитирует Перишича Abendzeitung.

Ранее сообщалось, что "Бавария" не планирует полноценно выкупать хорвата.