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Перишич признался, что ему нравится играть за Баварию
Однако вряд ли хорват останется в Германии
Вингер "Баварии" Иван Перишич признался, что ему достаточно комфортно находиться в команде. Напомним, что контракт игрока принадлежит "Интеру".
"До конца сезона еще далеко. В "Баварии" мне очень хорошо. Как в личном плане, так и в спортивном. Я продолжаю двигаться шаг за шагом. А что будет дальше - посмотрим.
Мне 30 лет и я не считаю себя старым. Я чувствую себя прекрасно. Моя цель - играть еще семь или восемь лет", - цитирует Перишича Abendzeitung.
Ранее сообщалось, что "Бавария" не планирует полноценно выкупать хорвата.