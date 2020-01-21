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Перишич признался, что ему нравится играть за Баварию

Германия
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Однако вряд ли хорват останется в Германии

Перишич признался, что ему нравится играть за Баварию
UA-Футбол
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Вингер "Баварии" Иван Перишич признался, что ему достаточно комфортно находиться в команде. Напомним, что контракт игрока принадлежит "Интеру".

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"До конца сезона еще далеко. В "Баварии" мне очень хорошо. Как в личном плане, так и в спортивном. Я продолжаю двигаться шаг за шагом. А что будет дальше - посмотрим.

Мне 30 лет и я не считаю себя старым. Я чувствую себя прекрасно. Моя цель - играть еще семь или восемь лет", - цитирует Перишича Abendzeitung.

Ранее сообщалось, что "Бавария" не планирует полноценно выкупать хорвата.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Иван Перишич Интер (Милан)
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