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Официально: Одриосола присоединился к Баварии на правах аренды

Германия
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Альваро переехал в Мюнхен

Официально: Одриосола присоединился к Баварии на правах аренды
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"Бавария" арендовала защитника мадридского "Реала" Альваро Одриосолу до конца сезона – об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба. Футболист уже прошел медосмотр в стане мюнхенцев. 24-летний правый защитник в скором времени приступит к тренировкам вместе с командой. Карл-Хайнц Румменигге отметил:

"Руководство клуба удовлетворило просьбу главного тренера касательно усиления оборонительных редутов. Теперь Альваро с нами и мы очень рады этой возможности, благодарим "Реал" за плодотворные переговоры".

Альваро Одриосола принял участие в 4 матчах чемпионата в текущем сезоне. Игрок не забил ни одного гола и стал автором одной результативной передачи.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Альваро Одриосола
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Источник:
Bayern

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