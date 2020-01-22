Официально: Одриосола присоединился к Баварии на правах аренды

"Бавария" арендовала защитника мадридского "Реала" Альваро Одриосолу до конца сезона – об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба. Футболист уже прошел медосмотр в стане мюнхенцев. 24-летний правый защитник в скором времени приступит к тренировкам вместе с командой. Карл-Хайнц Румменигге отметил:

"Руководство клуба удовлетворило просьбу главного тренера касательно усиления оборонительных редутов. Теперь Альваро с нами и мы очень рады этой возможности, благодарим "Реал" за плодотворные переговоры".

Альваро Одриосола принял участие в 4 матчах чемпионата в текущем сезоне. Игрок не забил ни одного гола и стал автором одной результативной передачи.