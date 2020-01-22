Дуглас Коста может вернуться в Баварию

Мюнхенская "Бавария" рассматривает вариант аренды Дугласа Косты. Об этом сообщает немецкий источник Bild.

Лидера клуба (Нойер, Киммих, Мюллер и Левандовски) провели сегодня встречу с наставником Ханси Фликом. Они пытались его убедить, что возвращение бразильца серьезно усилит команду.

"Бавария" может арендовать вингера до конца текущего сезона. Напомним, что экс-игрок "Шахтера" уже играл за немецкий гранд, проведя в их составе 59 матчей и забив 11 голов. С уходом Гвардиолы был продан в "Ювентус".

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Ранее сегодня, мюнхенцы смогли оформить аренду защитника "Реала".