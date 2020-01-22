  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Дуглас Коста может вернуться в Баварию
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дуглас Коста может вернуться в Баварию

Германия
(1 голосов)

А после этого в "Шахтер"?

Дуглас Коста может вернуться в Баварию
UA-Футбол
Новина українською

Мюнхенская "Бавария" рассматривает вариант аренды Дугласа Косты. Об этом сообщает немецкий источник Bild.

Лидера клуба (Нойер, Киммих, Мюллер и Левандовски) провели сегодня встречу с наставником Ханси Фликом. Они пытались его убедить, что возвращение бразильца серьезно усилит команду.

"Бавария" может арендовать вингера до конца текущего сезона. Напомним, что экс-игрок "Шахтера" уже играл за немецкий гранд, проведя в их составе 59 матчей и забив 11 голов. С уходом Гвардиолы был продан в "Ювентус".

Читайте такжеДуглас Коста: Стиль Сарри идеально мне подходит

Ранее сегодня, мюнхенцы смогли оформить аренду защитника "Реала".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дуглас Коста Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...