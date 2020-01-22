Германия
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Фавр: Холанд производит впечатления, он всегда хочет побеждать
Это видно по его игре
Главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр высказал свое мнение о новичке команды Эрлинге Холанде.
"Он производит впечатления, всегда тренируется и хочет побеждать. Холанд очень злится, когда не может забить. Очень приятно работать с такими игроками", - цитирует тренера Bulinews.
Напомним, что в первом же своем матче за "шмелей", юный норвежский игрок сумел забить трижды.
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