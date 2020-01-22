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Боруссия может усилить свой состав полузащитником Ювентуса

Германия
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Сарри не будет выступать против подобного развития событий

Боруссия может усилить свой состав полузащитником Ювентуса
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В начале этого года, "Боруссия" продала Юлиана Вайгля. Сейчас руководство команды ищет нового полузащитника, чтобы укрепить состав.

По данным La Gazzetta dello Sport, "шмели" хотят подписать Эмре Джана. Немецкий игрок провел лишь восемь матчей в сезоне, не сумев отметиться результативными действиями.

"Ювентус" хочет получить за футболиста не менее 25 миллионов евро. Джан согласен сменить команду, так как ему необходима игровая практика. В его планах - поездка со сборной Германии на Евро-2020.

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Ранее в подписании Джана также был заинтересован "Милан".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ювентус (Турин) Эмре Джан
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