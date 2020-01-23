РБ Лейпциг готов заплатить за Ольмо 30 миллионов евро

Полузащитник загребского "Динамо" Даниэль Ольмо, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Германии, сообщает Marca.

По информации источника, футболист перейдёт в "РБ Лейпциг". Трансфер испанца оценивается в € 30 млн плюс € 5 млн в качестве бонусов. Если сделка состоится, то это будет самая дорогая продажа загребского "Динамо" в истории. Контракт полузащитника с "РБ Лейпциг" будет рассчитан до лета 2024 года с годовой зарплатой в € 3 млн плюс бонусы.

Ранее была информация, что "Барселона" и "Милан" были ближе всех к трансферу Ольмо. Также футболистом интересовались "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в девяти матчах чемпионата Хорватии, в которых отметился тремя голами.