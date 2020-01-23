  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. СМИ: Бавария не будет полноценно подписывать Коутиньо
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Бавария не будет полноценно подписывать Коутиньо

Германия
(2 голосов)

Бразилец вернется на "Камп Ноу"

СМИ: Бавария не будет полноценно подписывать Коутиньо
UA-Футбол
Новина українською

Путешествие Филиппе Коутиньо в Германию может закончиться уже следующим летом. "Бавария" не планирует выкупать футболиста.

Читайте такжеКарл-Хайнц Румменигге: Мы не торопимся с покупкой Коутиньо

По данным авторитетного источника Bild, руководство не считает верным платить за бразильца 120 миллионов евро. Именно столько хочет получить "Барселона".

Крайне вероятно, что уже летом бразилец вновь окажется в Испании. За время его отсутствия у каталонцев сменился тренер и неизвестно, видит ли он его в своей команде.

Вчера сообщалось, что "Бавария" может арендовать экс-футболиста "Шахтера".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Филиппе Коутиньо
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
23.01.2020 в 19:20
Дутая звязда
Ответить
0
-2

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...