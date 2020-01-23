СМИ: Бавария не будет полноценно подписывать Коутиньо

Путешествие Филиппе Коутиньо в Германию может закончиться уже следующим летом. "Бавария" не планирует выкупать футболиста.

По данным авторитетного источника Bild, руководство не считает верным платить за бразильца 120 миллионов евро. Именно столько хочет получить "Барселона".

Крайне вероятно, что уже летом бразилец вновь окажется в Испании. За время его отсутствия у каталонцев сменился тренер и неизвестно, видит ли он его в своей команде.

Вчера сообщалось, что "Бавария" может арендовать экс-футболиста "Шахтера".