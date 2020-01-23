Тодибо: С Месси на тренировках нужно было играть осторожно, чтобы не травмировать

Французский защитник "Шальке", контракт которого принадлежит "Барселоне", рассказал о том, как на тренировках играл против Месси. Также назвал имя своего кумира.

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"Мы все знали, что Месси не должен был получить травму. Во время тренировке нужно было играть против него осторожно. Я сумел многому научиться.

Мой кумир? Я стараюсь брать лучшее, смотря на современных защитников. Однако моим ориентиром всегда был Андреа Пирло, мне он очень нравился в детстве", - цитирует игрока AS.

Отметим, что Тодибо уже на этой неделе может провести дебютный матч за "Шальке". Его клуб встретится с "Баварией".