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Тодибо: С Месси на тренировках нужно было играть осторожно, чтобы не травмировать
Француз раскрыл некоторые секреты
Французский защитник "Шальке", контракт которого принадлежит "Барселоне", рассказал о том, как на тренировках играл против Месси. Также назвал имя своего кумира.
"Мы все знали, что Месси не должен был получить травму. Во время тренировке нужно было играть против него осторожно. Я сумел многому научиться.
Мой кумир? Я стараюсь брать лучшее, смотря на современных защитников. Однако моим ориентиром всегда был Андреа Пирло, мне он очень нравился в детстве", - цитирует игрока AS.
Отметим, что Тодибо уже на этой неделе может провести дебютный матч за "Шальке". Его клуб встретится с "Баварией".