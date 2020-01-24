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Боруссия Дортмунд - Кельн. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия
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Матч девятнадцатого тура Бундеслиги – в прямом эфире

Боруссия Дортмунд - Кельн. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги
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Бундеслига, 19-й тур.

25 января, Дортмунд, "Вестфаленштадион"

"Боруссия" Дортмунд 21:30 "Кельн"

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Кёльн
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