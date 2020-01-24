Бундеслига. Убедительная победа Боруссии Д, еще два гола Холанда

Люсьен Фавр вновь оставил Эрлинга Холанда в запасе, посчитав, что и без него Дортмунд сможет уверенно обыграть "Кельн". Наставник "Боруссии" не ошибся. Первый гол в ворота "Кельна" был забит уже на первой минуте. Голевую атаку длиннющим пасом начал Матс Хуммельс, а затем Ройс, Санчо и Геррейру разыграли эффектную комбинацию.

Дортмунд часто в этом сезоне расслабляется, забив первым, но сделать это уже на первой минуте было невозможно, поэтому команда Фавра продолжала атаковать и скоро забила еще один гол. И вновь Хуммельс отдал шикарный пас через все поле, а на завершении был Ройс. Сначала рефери свистнул офсайд, но VAR правильно подсказал, что гол был легитимным - 2:0. Это было второе результативное решение видеоассистента рефери в матче - ранее был отменен пенальти за фол Борнаува на Хакими. Нарушение было вне штрафной.

В первом тайме "Боруссия" показала выдающийся оборонительный перформанс, но едва не пропустила сразу после перерыва - Кордоба попал в штангу. Тут же Дортмунд провел третий гол. Ройс отдал ассист, а Санчо забил свой гол. У англичанина уже 11+11 в этом сезоне.

Забив третий гол, Дортмунд окончательно успокоился, и "Кельн" один гол все же отыграл (Марк Ут). А затем наступило время Холанда. Сначала норвежец зачем-то занял позицию Азара на левом фланге, но как только ему стоило сместиться в центр, он забил мяч. Это был классический гол бомбардира-хищника — он сыграл на добивании. По-настоящему впечатлил второй мяч Холанда. Дауд отдал неудачный пас ему на ход, но норвежец сделал сумасшедший рывок, обыграл Хорна и с острого угла умудрился попасть в ворота. Сегодня - 12 касаний, четыре паса, три удара, три обводки, два гола. Всего - пять мячей за 59 сыгранных минут. Прекрасный старт.

Бундеслига, 19-й тур. Дортмунд, "Вестфаленштадион", 81365 зрителей

"Боруссия" Дортмунд - "Кельн" 5:1

Голы: Геррейру 1, Ройс 29, Санчо 48, Холанд 77, Холанд 88 - Ут 64

"Боруссия": Бюрки - Пищек, Хуммельс, Аканджи - Хакими, Брандт, Витцель, Геррейру - Азар (Холанд 65), Ройс (Дауд 80), Санчо (Рейна 89)

"Кельн": Хорн - Каттербах, Чихос, Борнаув, Эхизибуе (Модест 74) - Хектор, Скири - Якобс, Ут (Реджбечай 80), Тильманн (Кайнц 46) - Корбода

Предупреждения: Витцель 38 - Борнаув 13