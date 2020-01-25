Официально: Дани Ольмо – игрок РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг" объявил о подписании полузащитника "Динамо" Загреб Дани Ольмо.

21-летний испанец подписал с "быками" соглашение до 30 июня 2024 года.

Сумма трансфера составила около 20 млн евро. Ещё 5 млн могут достаться хорватскому клубу в качестве бонусов. Также "Динамо" получит процент от будущей продажи хавбека в другой клуб.

В этом сезоне Дани Ольмо отметился 8 голами и 7 результативными передачами в 22 матчах во всех турнирах. Также в ноябре Дани дебютировал за первую команду сборной Испании в матче с Мальтой.