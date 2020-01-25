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Официально: Дани Ольмо – игрок РБ Лейпциг

Германия
(1 голосов)

Испанец перебрался в Бундеслигу

Официально: Дани Ольмо – игрок РБ Лейпциг
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"РБ Лейпциг" объявил о подписании полузащитника "Динамо" Загреб Дани Ольмо.

21-летний испанец подписал с "быками" соглашение до 30 июня 2024 года.

Сумма трансфера составила около 20 млн евро. Ещё 5 млн могут достаться хорватскому клубу в качестве бонусов. Также "Динамо" получит процент от будущей продажи хавбека в другой клуб.

В этом сезоне Дани Ольмо отметился 8 голами и 7 результативными передачами в 22 матчах во всех турнирах. Также в ноябре Дани дебютировал за первую команду сборной Испании в матче с Мальтой.

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В статье: Динамо (Загреб) РБ Лейпциг Дани Ольмо
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